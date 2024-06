Dois dias após incêndio na Assembleia Legislativa, uma servidora segue internada por inalar fumaça

Uma das pessoas feridas no incêndio que atingiu a Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) recebeu alta hospitalar na sexta-feira (21), um dia após a internação. A outra paciente segue internada com quadro de saúde estável. As informações são do último boletim médico divulgado pela Casa.

A mulher é acompanhada para observação dos danos causados pela inalação da fumaça. “A Alece segue dando todo o suporte necessário às famílias neste momento”, acrescentou a assessoria de imprensa do Legislativo estadual.

Veja também PontoPoder O que se sabe sobre o incêndio no plenário da Assembleia Legislativa do Ceará PontoPoder Plenário da Alece incendiado soma fatos históricos, de visita presidencial à morte de deputado

Incêndio

Os primeiros sinais de fumaça nos corredores da sede do Parlamento cearense foram percebidos por volta do meio-dia de quinta-feira (20). De imediato, a Casa foi evacuada e o Corpo de Bombeiros iniciou o combate às chamas.

Além do grupo de bombeiros militares, a corporação enviou outras sete viaturas de combate ao fogo e de salvamento. Superada a primeira etapa de combate, os agentes passaram a atuar no rescaldo da estrutura — processo minucioso de resfriamento do ambiente.

De acordo com o relato de pessoas que estavam no local, o fogo teria iniciado em uma cantina da Assembleia Legislativa. A versão, no entanto, não foi confirmada pelas autoridades.

No momento do incêndio, não havia sessão legislativa, contudo, alguns parlamentares estavam em seus gabinetes e havia uma atividade do Programa de Prevenção à Violência (Previo) em um dos auditórios do complexo de comissões.

Veja também PontoPoder Evandro Leitão visita Plenário da Alece e promete reconstrução a partir da próxima semana

Visita

Neste sábado (22), o presidente da Alece, Evandro Leitão (PT), visitou o Plenário da Casa. Ele acompanhou o trabalho das equipes de zeladoria que estão deixando o espaço em condições para o início do trabalho de reconstrução, previsto para começar na próxima semana.

O político ainda reforçou que as atividades da Casa estão mantidas. No caso dos trabalhos legislativos que eram realizados no Plenário, os debates e deliberações serão no formato remoto a partir da próxima semana.