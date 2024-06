Em viagem à São Paulo, Lula deverá visitar Fernando Henrique e Noam Chomsky

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) embarcou de Brasília em direção a São Paulo na manhã deste domingo (23). No Sudeste, o chefe do Planalto deve ter encontros com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) e com o filósofo e linguista Noam Chomsky.

Segundo informou o g1, que noticiou a agenda do mandatário, Lula não deve ter compromissos públicos em São Paulo neste domingo. O retorno para a Capital federal está marcado para segunda (24).

Veja também PontoPoder Agenda de Lula no CE teve movimento pré-eleitoral discreto e ausência de lideranças em atos públicos PontoPoder Reunião de Lula com governadores do Nordeste em Fortaleza teve foco em segurança e dívidas públicas

Opositores históricos, Fernando Henrique e o atual presidente da República estiveram juntos em 2022, em plena campanha presidencial. O tucano chegou a declarar apoio ao petista no segundo turno da disputa eleitoral, em que o ex-metalúrgico venceu nas urnas o então presidente Jair Bolsonaro (PL).

Conforme alegou FHC na ocasião, o voto declarado no ex-adversário seria em razão de “uma história de luta pela democracia e inclusão social”.

Já o encontro com o norte-americano Noam Chomsky acontece após o linguista ter alta hospitalar, na última terça-feira (18), após um acidente vascular cerebral massivo sofrido em junho de 2023. Os dois são amigos.

A informação da liberação do estudioso foi divulgada pelo Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo, onde ele estava internado. Chomsky é casado com uma brasileira e, nos últimos anos, adotou o Brasil como segundo lar.