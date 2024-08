Eleições: Gardel diz que atuação da Comissão de Ética está sendo atualizada para acompanhar condutas

O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), Gardel Rolim (PDT), afirmou, nesta quinta-feira (1º), que a Casa está atualizando o regramento interno para aprimorar a atuação em casos de quebra de decoro ou outras prováveis situações em que a Comissão de Ética precise ser acionada.

A fala do parlamentar ocorreu numa breve coletiva que concedeu durante a sessão solene de abertura dos trabalhos legislativos do segundo período, realizada no Plenário Fausto Arruda durante a manhã. “Nós estamos reavaliando, inclusive a Comissão de Ética, toda legislação interna da Câmara Municipal acerca do assunto”, declarou o chefe do Legislativo municipal.

Após ser questionado pela reportagem sobre as quais medidas que foram tomadas pela CMFor quanto ao episódio de agressão da vereadora Ana Paula (sem partido) contra uma colega de legislatura, Cláudia Gomes (PSDB), em fevereiro deste ano, Gardel respondeu que “antes de tratar deste caso específico” precisam “estar preparados”.

“Todo o sistema de funcionamento de acompanhamento dessas questões precisa estar atualizado, e é isso que estamos fazendo neste momento”, resumiu o pedetista.

'Clima eleitoral' e sessões mantidas

Os líderes de oposição e da situação da Câmara Municipal apontaram que os últimos meses de 2024 tendem a ter um clima acalorado, marcado por discussões eleitorais. Conforme foi acordado com a Mesa Diretora, a dinâmica das sessões ordinárias e outras reuniões continua a mesma, pelo que explicaram as lideranças.

Adriana Almeida (PT), líder dos oposicionistas na CMFor, indicou que o “retorno vai passar muito pela questão das discussões que estão fervendo na cidade, que são as eleitorais”.

Já o líder do Governo Sarto, Iraguassú Filho (PDT), disse que “os debates vão ser mais políticos”. Os contornos pontuados, segundo ele, vão se dar dessa maneira devido à presença de representantes de diferentes grupos com nomes já lançados.

Segundo a presidência da Câmara Municipal, em nota enviada ao PontoPoder nesta quarta-feira (31), há um diálogo entre os vereadores “sobre a importância de manter as atividades durante o pleito municipal”.

À reportagem, no mesmo comunicado, a Casa Legislativa alegou que “as sessões ordinárias ocorrerão com regularidade, contemplando a participação dos vereadores de forma híbrida (presencial e remota), sem nenhum prejuízo ao andamento dos trabalhos”.