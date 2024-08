Sarto anuncia convocação de guardas municipais em discurso a vereadores na Câmara de Fortaleza

O prefeito José Sarto (PDT) anunciou, nesta quinta-feira (1º), a convocação de 600 candidatos aprovados no concurso para a Guarda Municipal. A declaração foi feita durante discurso na retomada de trabalhos da Câmara Municipal de Fortaleza.

Segundo o gestor municipal, a perspectiva é de que o curso para os novos convocados inicie até setembro. Essa será a terceira turma de convocados do certame. "Vamos totalizar o preenchimento das mil vagas ofertadas, virando a segunda maior Guarda (Municipal) das capitais brasileiras", disse.

Candidato à reeleição, Sarto aproveitou o discurso para fazer críticas à atuação do Governo do Ceará na segurança pública.

"A lei é clara, cabe ao Governo do Estado combater as facções, combater o crime organizado. Esse governo é parte do problema e não parte da solução. Por isso, em Fortaleza, temos trabalho em dobro para proteger o cidadão. Se o Governo do Estado não faz o mínimo, pode ter certeza que vamos fazer o máximo", disse.

Sem citar o governador Elmano de Freitas (PT), Sarto fez menção a divergências partidárias, na coletiva de imprensa: "Quem está num cargo tem que ter estatura para saber que está no cargo, para governar para todos e não para um partido em particular. Eu sou do PDT, mas eu sou prefeito de Fortaleza".

"Quando eu levo a demanda, eu levo a demanda para a cidade. Quando o governo faz alguma retaliação, como cortar investimento para a saúde, ele está prejudicando a população de Fortaleza. Quando o governo retalia e corta em recursos para o transporte público, ele está prejudicando a população de Fortaleza. (...) E isso eu tenho coluna vertebral para cobrar. Eu tenho coragem para cobrar o que talvez não tenham outros candidatos". José Sarto Prefeito de Fortaleza

Sarto e Elmano têm acumulado embates públicos desde o ano passado, após o racha entre PDT e PT. O prefeito já cobrou do governador responsabilidade sobre o aumento da passagem de ônibus, a sobrecarga no sistema de saúde e demora em obras. Já Elmano reclamou que o pedetista distorceu fatos e chegou a pedir para o prefeito "descer do palanque" e "pensar menos na reeleição".

O Diário do Nordeste acionou a assessoria de imprensa do Governo do Ceará. Se houver um posicionamento sobre as declarações do prefeito, a reportagem será atualizada.