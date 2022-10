Que horas sai o resultado das eleições para senador do Rio Grande do Norte em 2022?

Os eleitores do Rio Grande do Norte decidem, neste domingo (2), quem será o senador eleito pelo Estado para os próximos oito anos.

As urnas fecham às 17 horas (horário de Brasília), e a apuração dos votos começa logo após. É possível acompanhar em tempo real no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

No Rio Grande do Norte, concorrem ao Senado Federal os seguintes candidatos:

Carlos Eduardo (PDT)

Dário Barbosa (PSTU)

Freitas Jr. (Psol)

Geraldo Pinho (Pode)

Marcelo Guerreiro (PRTB)

Marcos do MBL (UP)

Pastor Silvestre (PMN)

Rafael Motta (PSB)

Rogério Marinho (PL)

Veterinária Shirlei Medeiros (DC)

Quem for eleito integrará a bancada do Estado na Casa legislativa, ao lado dos parlamentares Styvenson Valentim (Podemos) e Zenaide Maia (Podemos).

Eleitores escolhem um senador em 2022

Nesta eleição, os cidadãos elegem somente um senador, dos três que compõem a bancada de cada estado e do Distrito Federal. No pleito de 2018, os eleitores escolheram dois parlamentarem para representarem as federações e a Capital.

Esse revezamento acontece devido à diferença entre o tempo de mandato para o cargo (oito anos) e o intervalo das eleições para o Senado Federal (quatro anos). Assim, a cada pleito, a Casa renova, alternadamente, um terço e dois terços das 81 cadeiras.

No Brasil, 156.454.011 pessoas estão aptas a votar em 2022. No Rio Grande do Norte, segundo os números do TSE, são 2.554.727 eleitores.