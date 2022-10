Que horas sai o resultado das eleições para governador do Rio Grande do Norte em 2022?

Eleitores do Rio Grande do Norte decidem, neste domingo (2), quem será o governante do Estado pelos próximos quatro anos.

As urnas fecham às 17 horas (horário de Brasília), e a apuração dos votos começa logo depois. É possível acompanhar em tempo real no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

No Rio Grande do Norte, concorrem ao Executivo estadual os candidatos:

Fátima Bezerra (PT)

Capitão Styvenson (Podemos)

Fábio Dantas (Solidariedade)

Clorisa Linhares (PMB)

Rosalia Fernandes (PSTU)

Rodrigo Vieira (DC)

Danniel Morais (PSOL)

Bento (PRTB)

Nazareno Neris (PMN)

Em todo o Brasil, 156.454.011 eleitores estão aptos a votar em 2022. No Rio Grande do Norte, segundo os números do TSE, são 2.554.727 eleitores.