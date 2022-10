PSDB libera diretórios estaduais para apoiar Lula ou Bolsonaro no segundo turno

O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) liberou seus diretórios estaduais para apoiar Lula (PT) ou Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição para a Presidência da República no próximo dia 30 de outubro. A decisão foi tomada em reunião virtual da Executiva Nacional na tarde desta terça-feira (4).

"A Executiva Nacional do PSDB, na tarde desta terça-feira, decidiu liberar os diretórios estaduais e filiados no 2° turno das eleições presidenciais", publicou o partido nas redes sociais.

No primeiro turno do pleito, após a desistência de João Doria da corrida presidencial, a sigla apoiou candidata Simone Tebet (MDB), derrotada nas urnas em 3º lugar com 4,1% dos votos, no último domingo (2).

Sigla dividida

Durante a reunião da Executiva, o atual governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, que integra o partido, anunciou que o PSDB paulista vai dar apoio "incondicional" a Bolsonaro e Tarcísio Gomes de Freitas, que enfrenta Fernando Haddad no segundo turno para o Governo de São Paulo.

José Serra (PSDB-SP) e José Aníbal (PSDB-SP), que apoiaram Tebet no primeiro turno, agora são procurados para estar com Lula. O cearense Tasso Jereissati (PSDB) é a mais recente adesão tucana à campanha do petista. O ex-senador e ex-chanceler Aloysio Nunes (PSDB-SP) foi o primeiro a puxar a fila e declarou voto no ex-presidente logo no primeiro turno.

Nesta terça, a senadora Mara Gabrilli (PSDB-SP), candidata a vice-presidente na chapa de Simone Tebet (MDB-MS), declarou que votará em branco no 2º turno da corrida ao Palácio do Planalto. Gabrilli publicou uma mensagem em sua rede social, na qual afirma que será uma "oposição sensata".

PDT também se posiciona

Também nesta terça, o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, anunciou apoio do partido ao candidato Lula.

“Tomamos uma decisão unânime. Apoiaremos o mais próximo da gente, que é a candidatura do Lula. Eu chamo de 12 + 1”, declarou Lupi durante coletiva de imprensa.

Quarto colocado na disputa presidencial, o pedetista Ciro Gomes publicou vídeo nas redes sociais em que reforça que acompanha a decisão do partido para o 2º turno das eleições, mas sem citar Lula.

Segundo turno

Lula e Bolsonaro chegam ao segundo turno, que será no fim deste mês, após receberem, respectivamente, 48,43% e 43,20% dos votos válidos.

Os institutos Ipec (ex-Ibope) e Datafolha divulgam nesta semana novas pesquisa sobre o desempenho dos candidatos perante os eleitores. As informações ficam registradas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).