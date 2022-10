Pesquisas eleitorais para presidente serão divulgadas ainda nesta semana; veja datas

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL) voltam a se enfrentar em disputa pela presidência do Brasil no próximo dia 30 de outubro. Com 48,43% e 43,20% dos votos válidos no primeiro turno, respectivamente, os candidatos serão, agora, o centro dos debates e das pesquisas eleitorais.

Os institutos Ipec (ex-Ibope) e Datafolha já têm data, nesta semana, para a divulgação de novos levantamentos sobre a performance dos candidatos perante os eleitores. As informações ficam registradas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Próximas pesquisas

O Ipec é o responsável por publicar, nesta quarta-feira (5), o primeiro estudo sobre o segundo turno.

Encomendado pela TV Globo, o levantamento considera entrevistas feitas com duas mil pessoas de todo o Brasil entre a segunda-feira (3), pós-eleições, e esta quarta (5). A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Já na sexta-feira (7), o Datafolha divulga suas primeiras estatísticas do cenário do segundo turno presidencial. Os dados foram encomendados pela TV Globo e pelo jornal Folha de S. Paulo.

A pesquisa considera opiniões de 2,8 mil eleitores coletadas entre os dias 5 e 7 deste mês e tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Segundo o TSE, o Datafolha também fará um recorte para entender a intenção de voto para presidente especificamente de eleitores de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

