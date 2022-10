Sem citar Lula, Ciro diz que acompanha decisão do PDT e que não aceitará cargos 'em futuro governo'

Quarto colocado na disputa presidencial, o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) publicou vídeo nas redes sociais em que reforça que acompanha a decisão do PDT para o 2º turno das eleições. Pouco antes, nesta terça-feira (4), o presidente do partido, Carlos Lupi, disse que a legenda irá apoiar o ex-presidente Lula (PT).

Apesar de dizer que segue a decisão do PDT, Ciro afirmou que considera que restou aos brasileiros "duas opções, a meu ver, insatisfatórias", mas que, "frente às circustâncias, é a última saída". Em nenhum momento, o ex-ministro cita o nome de Lula ou faz alguma defesa mais enfática da candidatura petista.

Em contrapartida, o candidato do PDT à Presidência da República afirma que não irá aceitar nenhum cargo em um futuro Governo. "Não pleteio nem aceitarei cargo em nenhum futuro governo. Quero estar livre, ao lado da sociedade, em especial da juventude", garante.

Ele reforçou que pretende "fiscalizar, acompanhar e denunciar qualquer desvio do governo que assumirá em janeiro". Ele aproveitou para dizer que espera que a decisão do PDT possa "oxigenar, temporariamente que seja, a nossa democracia".

Ciro Gomes Candidato a presidente pelo PDT "Mas se não houver a busca de novos ares, de novos instrumentos, estaremos a mercê de um respirador frágil e precário. Minha luta e do PDT seguirão sempre firmes".

Anúncio de apoio a Lula

Em coletiva no início da tarde desta terça-feira (4), Carlos Lupi anunciou o apoio do PDT a candidatura de Lula ao Palácio do Planalto. Na ocasião, ele disse que Ciro participou da reunião do partido onde a decisão foi tomada de forma "unânime".

"Ciro não viajará, ficará no Brasil, e já declarou apoio integral", acrescentou. Apesar disso, Lupi reforçou que será ele, enquanto presidente do PDT, que representará o partido em eventuais eventos de campanha neste 2º turno.