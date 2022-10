Ciro Gomes decide quem deve apoiar para o segundo turno nesta terça-feira (4)

Após ficar em quarto lugar no 1º turno das Eleições 2022, o então candidato à presidência, Ciro Gomes (PDT), deve anunciar nesta terça-feira (4) quem irá apoiar no 2º turno. A tendência é que a sigla formalize uma aliança com Luiz Inácio Lula da Silva (PT). As informações são do jornal O Globo.

Na noite do último domingo (2), quando foi derrotado nas urnas ao obter 3.599.285 votos, o que corresponde a 3% do total, Ciro pediu "algumas horas" para decidir se apoiaria Lula ou Jair Bolsonaro (PL).

"Me deem mais algumas horas para conversar com meus amigos, conversar com alguns partidos, para que a gente possa achar o melhor caminho para bem servir à nação brasileira", ponderou o pedetista em pronunciamento público no bairro Meireles, em Fortaleza, onde mora com a família.

Ataques ao PT

Ao longo da campanha, no entanto, Ciro fez ataques diretos ao candidato do PT, sobretudo na reta final do período eleitoral, quando o petista adotou a estratégia do voto útil alegando que o pedetista não tinha chance de vencer o pleito.

"Votar contra o Bolsonaro para protestar contra a corrupção e a crise econômica do Lula, se decepcionar com isso e voltar pro Lula, é pedir pra morrer. E o brasileiro não tem essa vocação", alegou.

Bolsonaro

Ao se referir ao candidato do PL, a quem ele chamou de "genocidade", Ciro disse que é "tarefa de todo democrata" tirá-lo do poder.