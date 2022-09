Propostas, trajetórias e ataques: veja os focos do último debate de candidatos ao Governo do Ceará

A três dias das eleições, os candidatos ao Governo do Ceará participaram do último de debate eleitoral realizado pelo Sistema Jangadeiro, nesta quinta-feira (29). Capitão Wagner (União), Elmano de Freitas (PT) e Roberto Cláudio (PDT) reforçaram propostas para a gestão estadual, além de trocarem ataques, principalmente quanto aos padrinhos políticos e às trajetórias de cada um.

A saúde pública voltou a ser o tema mais abordado pelas candidaturas, com o reforço de propostas para a interiorização do atendimento, críticas a não integralidade de funcionamento de unidades hospitalares no Estado e a proposição de medidas para zerar filas ou diminuir a esperar por tratamento no Ceará.

Outras áreas como geração de emprego e renda, moradia e segurança também foram foco dos candidatos durante o debate eleitoral.

Elmano de Freitas

Na área da Saúde, Elmano de Freitas afirmou que pretende construir novos hospitais regionais - na Serra da Ibiapaba, no Sertão dos Inhamuns e no Maciço de Baturité.

O petista afirmou ainda que pretende implementar atendimento psiquiátrico nos cinco Hospitais Regionais já existentes e nas escolas, além de querer realizar mutirão para cirurgias eletivas.

Elmano de Freitas Candidato ao Governo do Ceará "Vou fazer um grande mutirão, com a rede privada e a rede pública. Fazer chamamento público, que já está em execução da rede privada. De catarata e de outras. Tem fila de cirurgia em várias áreas. (...) Eu quero poder garantir a parceria com o setor privado e continuar fortalecendo o sistema público de saúde do Ceará".

O candidato voltou a falar sobre a implementação do passe livre intermunicipal, proposta chamada de "Vai e Vem". Ele disse ainda que quer reforçar as forças de segurança para o combate ao crime organizado, além de investir em políticas voltadas à juventude.

"Vamos concluir e colocar para funcionar o maior centro integrado e tecnológico de segurança pública do Brasil para integrar esforços. (...) Para combater de maneira inteligente e moderna as organizações criminosas", completou

Capitão Wagner

Capitão Wagner reforçou a proposta de usar a telemedicina para agilizar o atendimento de pacientes, principalmente de municípios do interior do Estado. Ele ressaltou ainda que pretende "colocar para funcionar o que existe".

Ele citou que pretende implementar atendimento pediátrico em todos os Hospitais Regionais, além de criar o "Cartão Saúde Agora".

Capitão Wagner Candidato ao Governo do Ceará "Onde o pai vai ter acesso a consultas, pequenos exames e pequenas cirurgias também em clínicas populares e hospitais populares. E ampliar as vagas do Albert Sabin. (...) E estabelecer e reforçar convênios com instituições filantrópicas é o caminho para que se possa melhor usar os recursos públicos".

Wagner citou ainda políticas para a área de habitação, onde pretende "viabilizar 90 mil moradias, 30 mil a cada ano, a partir do segundo ano de governo". Na segurança, ele citou que pretende fortalecer o combate ao crime organizado com "medidas simples". Entre elas, citou, por exemplo, o uso de tecnologias, como a leitura facial.

"Agindo com inteligência, com estratégia e pulso firme é possível vencer essa guerra. (...) Vocês sabem, entre os três candidatos, quem tem a condição real de combater o crime e resolver esse problema", ressaltou.

Roberto Cláudio

Roberto Cláudio falou sobre a proposta de implementar o programa "Cuida Ceará", aplicativo que teria como principal meta diminuir para 60 dias o período de espera entre o diagnóstico e o tratamento no sistema de saúde do Estado.

Roberto Cláudio Candidato ao Governo do Ceará "O paciente vai acompanhar desde o seu diagnóstico, o tempo de espera. (...) Para fazer isso (diminuir o tempo de espera) é preciso ampliar a rede. Primeiro, botar para funcionar direito mesmo. Aumentar escala, pagar produtividade e hora extra, colocar os hospitais regionais para funcionar integralmente, aumentando os serviços".

Ele reforçou ainda a proposta de instalar cinco unidades de tratamento de câncer no Estado e a interiorização das carretas da saúde, para realizar exames e consultas nesses municípios.

Para a geração de emprego e renda, Roberto Cláudio afirmou que pretende criar 600 mil novos postos de trabalho no Ceará, caso seja eleito governador. Além disso, ele ressalta a necessidade de capacitação para o mercado de trabalho.

"Eu farei uma rede estadual de capacitação para o trabalho. Regionalizada, porque cada região tem a sua vocação, tem seu potencial e tem um tipo específico de emprego. (...) A geração de novos empregos será uma obsessão do nosso Governo", ressalta.

Troca de ataques entre candidatos

Os apoios de lideranças políticas nacionais e locais voltou a ser alvo de críticas dos candidatos. Capitão Wagner afirmou, em resposta a Elmano de Freitas, que o candidato "não precisa e nem deve estar se escorando em padrinho político".

Ele inclusive alfinetou o petista, ao afirmar que a própria candidatura e a de Roberto Cláudio têm "luz própria", citando a trajetória de Roberto Cláudio como prefeito de Fortaleza. "Perceba a minha história, eu tenho luz própria, eu galguei degrau a degrau", completou.

Roberto Cláudio criticou Elmano de Freitas, a quem acusou de "na falta de experiência, biografia e currículo", se contentar em "elogiar os padrinhos" e ainda acusou o petista de "se apropriar" de feitos do Governo Cid Gomes e do Governo Camilo Santana. Ele também criticou Wagner por apenas "atacar e colocar defeito" nas gestões anteriores.

Elmano respondeu, por sua vez, que os dois adversários estariam "preocupados" com o crescimento da candidatura petista nas pesquisas. "Resolveram se unir para me atacar", disse.

Ele citou ainda o apoio do presidente Jair Bolsonaro ao candidato do União Brasil, além de ter afirmado que Wagner é "especializado em motim no Ceará".

Sobre Roberto Cláudio, o petista criticou medidas adotadas pelo pedetista na Prefeitura de Fortaleza, como o Hospital de Campanha instalado no Estádio Presidente Vargas.

Tanto Roberto Cláudio como Capitão Wagner criticaram a gestão de Elmano a frente da Secretaria de Educação de Fortaleza durante a gestão de Luizianne Lins (PT).