PontoPoder Cafezinho: Qual o fator Cid Gomes para a campanha eleitoral no Ceará?

O PontoPoder Cafezinho, que vai ao ar nesta sexta-feira (23), avalia o fator Cid Gomes (PDT) na disputa eleitoral no Ceará.

O ex-governador ficou afastado das articulações na pré-campanha para a sucessão estadual e já declarou que não vai se envolver no primeiro turno.

Cid Gomes, no entanto, tem feito críticas ao candidato Capitão Wagner (União), nome que ele coloca como o principal adversário dos ex-aliados Elmano de Freitas (PT) e Roberto Cláudio (PDT).

Principal articulador político nas últimas eleições cearenses, Cid foi a grande surpresa nos últimos meses com a ausência nas tratativas. Quem assumiu a articulação no grupo governista foi o ex-governador Camilo Santana (PT).

O senador Cid Gomes deu, inclusive, diversas declarações de que a quebra na aliança de 16 anos entre PT e PDT não ocorreu por desejo dele. O parlamentar, no entanto, está entrando, aos poucos, na campanha eleitoral.

Para discutir o cenário, participam do episódio de número #50 a repórter Luana Barros e a editora e colunista de política do Sistema Verdes Mares, Jéssica Welma. Comanda o programa o editor e colunista de política do Sistema Verdes Mares, Wagner Mendes.

O PontoPoder Cafezinho continua a cobertura política, sempre nas sextas-feiras.

