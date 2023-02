Deputados rejeitam pedido de suspensão do trâmite do pacote econômico de Elmano na Alece

Marcada para esta quarta-feira (15), a votação em plenário do pacote econômico do governador Elmano de Freitas (PT) tem enfrentado resistência da oposição. O bloco pediu mais tempo para apreciar as matérias, que impactam diretamente no cotidiano dos cearenses. Esse desejo foi expresso em dois requerimentos (1362 e 1292) de autoria de Sargento Reginauro (União).

O primeiro pedia a suspensão do trâmite da proposta que prevê um aumento na alíquota do ICMS, para que o tema fosse discutido de forma mais profunda. O outro pedido tratou sobre a Reforma Administrativa, em que o deputado pediu que o governador apresente um relatório com a estimativa de impacto orçamentário-financeiro da medida. Até lá, também pleiteou a suspensão da tramitação. Os dois foram rejeitados.

"Nós não estamos votando, ainda, a mensagem, nem se esta Casa vai votar ou não o aumento de impostos que vai impactar na vida de todo o povo cearense. Estamos votando dois requerimentos de minha autoria, solicitando apenas prazo, estamos pedindo apenas um pouco mais de tempo para discutir", criticou Reginauro, em discurso na tribuna

Ele questionou, também, o motivo da pressa para aprovar a mensagem, já que o aumento da alíquota só passa a valer em 2024. O deputado disse que o objetivo é ouvir cidadãos, economistas e a cadeia produtiva.

Votaram contra o requerimento deputados do PT, PDT, MDB, Psol, PP e Avante. Dentro do União Brasil, Firmo Camurça foi o único que se posicionou contrário ao pedido.

Veja como votaram os deputados sobre os requerimentos

Apostolo Luiz Henrique (Republicanos): não

Davi de Raimundão (MDB): não

Larissa Gaspar (PT): não

Jeová Mota (PDT): não

Renato Roseno (Psol): não

João Jaime (PP): não

Julio César Filho (PT): não

Stuart Castro (Avante): não

Osmar Baquit (PDT): não

Juliana Lucena (PT): não

Oscar Rodrigues (União): sim

Emília Pessoa (PSDB): sim

Luana Ribeiro (Cidadania): não

Agenor Neto (MDB): não

Alcides Fernandes (PL): não

Alysson Aguiar (PCdoB): não

Antônio Henrique (PDT): sim

Carmelo Neto (PL): sim

Cláudio Pinho (PDT): sim

De Assis Diniz (PT): não

Dra. Silvana (PL): sim

Felipe Mota (União): sim

Firmo Camurça (União): não

Gabriella Aguiar (PSD): não

Guilherme Landim (PDT): não

Jô Farias (PT): não

Leonardo Pinheiro (PP): não

Lia Gomes (PDT): não

Lucinildo Frota (PMN): não

Marta Gonçalves (PT): sim

Missias Dias (PT): não

Nizo Costa (PT): não

Oriel Filho (PDT): não

Queiroz Filho (PDT): sim

Romeu Aldigueri (PDT): não

Sargento Reginauro (União): sim

Sérgio Aguiar (PDT): não