Votação do pacote econômico será primeiro teste para base de Elmano na Assembleia

Além do teste de fidelidade da base que têm, atualmente, cerca de 26 deputados oficialmente, será oportunidade para medir o tamanho do barulho que a oposição ao governo poder fazer e também quais dos deputados que se consideram “independentes” estão dispostos a se juntar à base em temas sensíveis.

O ponto mais polêmico do pacote é a elevação da alíquota modal do ICMS, principal tributo estadual, de 18% para 20%, incidindo, inclusive, sobre combustíveis, energia elétrica e serviços de telecomunicações, os principais produtos e serviços alvo de desoneração ocorrida no ano passado por decisão do Congresso Nacional.