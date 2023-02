Suplente de deputado federal, ex-senador Inácio Arruda assume cargo no governo federal

A nomeação do cearense, conforme divulgação da pasta na última quinta-feira (9), deve ser publicada no Diário Oficial da União nos próximos dias.

O ex-senador cearense Inácio Arruda (PCdoB) vai ocupar um cargo no governo federal. O ex-parlamentar cearense será secretário de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).

O último cargo público ocupado por Inácio Arruda foi a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Governo do Estado do Ceará. Ele ficou na pasta por oito anos.