CPI da Enel: passou da hora de o poder público agir com rigor contra a má qualidade dos serviços

É ponto pacífico entre os deputados estaduais cearense a má qualidade dos serviços prestados pela Companhia responsável pelo fornecimento de energia no Estado, a Enel. Tanto que parlamentares da base aliada do governo e opositores assinam um pedido de CPI contra a Companhia na Casa.

A despeito dos discursos mais inflamados e das medidas implementadas até aqui – como a multa milionária imposta pelo Ministério Público, as dores de cabeça para o consumidor vão desde o público de baixa renda às grandes indústrias. Tudo isso, com a devida conivência do poder público.