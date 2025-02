Deputado propõe lei que proíbe restaurantes de cobrarem taxa por garrafas térmicas de água

O deputado estadual Lucinildo Frota (PDT) apresentou, nesta quinta-feira (6), projeto de lei que busca proibir bares e restaurantes de cobrarem "taxa de rolha" aos consumidores que utilizem as próprias garrafas térmicas com água nos estabelecimentos.

A medida foi protocolada na Casa após uma cliente ter sido constrangida em um restaurante de Fortaleza, por portar e utilizar a garrafa com água no local, no último domingo (2).

Na ocasião, placas indicavam a vedação do uso do recipiente no estabelecimento. Todavia, a Lei Estadual 12.640/96 obriga o fornecimento gratuito de água potável filtrada, não mineral, aos clientes nos locais de consumo, por se tratar de item essencial.

Para evitar brechas na interpretação da legislação e do próprio Código de Defesa do Consumidor, o parlamentar quer acrescentar um artigo à Lei Estadual para permitir porte e utilização de "garrafas térmicas ou recipientes similares exclusivamente com água para consumo" dentro das dependências dos locais.

Para valer, a medida ainda precisa ser apreciada pelas comissões temáticas da Casa, aprovada em plenário e sancionada pelo governador Elmano de Freitas (PT).