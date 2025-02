Restaurante pode cobrar taxa para cliente entrar com a própria garrafa d'água? Veja o que diz a lei

A comerciante Anny Raquel Leite teve uma experiência desagradável no domingo (2) à noite, quando foi comemorar o aniversário da irmã em um restaurante de Fortaleza. Em um vídeo postado numa rede social, ela conta que o estabelecimento proíbe o cliente de levar a própria garrafa d'água, exceto se pagar uma taxa para isso.

"Quando eu cheguei, meu marido sentou, veio alguém para atender e chegou o gerente já avisando que a gente não poderia consumir água da nossa garrafa no estabelecimento. A não ser que eu pagasse uma taxa de "rolha" no valor de R$ 14", contou à coluna.

Veja também Germano Ribeiro O que muda com o novo crédito consignado para CLT anuciado por Lula? Entenda as regras em discussão Germano Ribeiro PM que trabalhou como segurança particular tem vínculo de emprego reconhecido na Justiça

Anny Raquel conta que se negou a cumprir a exigência. "e disse que não concordava e que queria a água da casa. Falei que era um absurdo! Aí ele falou: 'o que eu posso lhe dar é um copo'. Foi nessa hora que eu comecei a gravar".

Segundo ela, não foi apresentada nenhuma razão para justificar a cobrança. "Após o acontecido ele ficou se desculpando com os clientes e com as pessoas da minha mesa porque eu me excedi. Fiquei extremamente chateada. Por isso resolvi postar o vídeo, para que o estabelecimento entenda que essa prática é totalmente abusiva e afasta completamente os clientes que frequentam a casa", relatou.

O caso aconteceu no restaurante Fratelli. A coluna fez contato com o estabelecimento, mas não teve retorno à demanda. O espaço segue aberto para a manifestação da empresa.

Assista ao vídeo

O vídeo teve grande repercussão e gerou um debate no perfil da comerciante. "Eu fiquei surpresa. Costumo colocar meu dia a dia no Instagram, então quis apenas compartilhar com meus amigos para não visitarem o local", disse.

Prática abusiva e bom senso

Esse tipo de exigência realmente pode ser considerada uma prática abusiva, como alerta a advogada Cláudia Santos, especialista em Direito do Consumidor e presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Ceará.

Ela lembra o que está previsto no inciso V do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o qual veda ao prestador de serviço "exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva".

Por outro lado, há casos em que clientes levam aos restaurantes bebidas alcoólicas em garrafas, o que pode representar um prejuízo ao estabelecimento. Por isso, aconselha Cláudia Santos, o bom senso deve prevalecer entre prestador de serviço e clientes.

Direito é sobretudo bom senso. Isso serve para ambos, tanto para o consumidor, bem como para a empresa" Cláudia Santos Advogada e presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Ceará

"Da mesma forma que a empresa não pode proibir o consumidor de levar a sua garrafa de água (uso individual), uma vez deve ser considerada como prática abusiva, o consumidor também não pode levar bebidas para estabelecimento do segmento, no caso, um restaurante, por exemplo. Bom senso sempre!", alerta.

Por isso, situações assim devem ser analisados caso a caso.

"Um paga por todos"

No episódio envolvendo Anny Raquel Leite, a comerciante lamenta. "Pelo que entendi, cumpriu-se o seguinte ditado: um paga por todos".

E, enquanto empreendedora, defende uma postura diversa por parte das empresas em casos assim. "Como trabalho no ramo do comércio, entendo diferente. O estabelecimento não é só ganhar, ganhar e ganhar. Precisamos muitas vezes ser flexíveis e entender que tem coisas que 'espantam' o cliente. Precisamos de expertise no mercado e não de superfaturamento".