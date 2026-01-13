Deputado Félix Mendonça é alvo de operação que investiga desvio de emendas
Esta é a segunda vez que o parlamentar é alvo da mesma operação.
A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (13), a nona fase da Operação Overclean, para desarticular uma organização criminosa suspeita de desvio de recursos públicos provenientes de emendas parlamentares, corrupção e lavagem de dinheiro. A ação teve o apoio da Controladoria Geral da União (CGU) e da Receita Federal.
Ao todo, estão sendo cumpridos nove mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), na Bahia e no Distrito Federal.
Segundo o portal g1, o principal alvo da operação é o deputado Félix Mendonça Jr. (PDT-BA). O parlamentar também foi alvo na quarta fase da operação.
Bloqueio de contas
O STF determinou o bloqueio de R$ 24 milhões em contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas investigadas, interrompendo assim a movimentação de valores de origem ilícita.
Segundo a PF, os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, corrupção ativa e passiva, peculato, fraude em licitações e contratos administrativos, além de lavagem de dinheiro.