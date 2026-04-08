Danilo Forte oficializa candidatura ao TCU

O último dia para formalização das candidaturas à vaga do Tribunal de Contas da União (TCU) abriu de vez a disputa política dentro da Câmara. Após muita articulação e até desfiliação de partido, o deputado Danilo Forte (PP-CE) confirmou a entrada no jogo com indicação viabilizada pelo PSDB, movimento que pressiona acordos já costurados antes da vacância da vaga.

A vaga, aberta com a aposentadoria do ministro Aroldo Cedraz no fim de fevereiro, vinha sendo tratada como parte de uma construção política mais ampla dentro da Casa. O espaço, já havia sido prometido ao deputado Odair Cunha (PT-MG), ainda em 2024, como parte do acordo que garantiu apoio do PT à eleição de Hugo Motta (Republicanos-PB) para a presidência da Câmara.

O próprio Motta reafirmou nesta semana que o compromisso está mantido. “O acordo está mantido. O deputado Odair é o candidato que vamos apoiar, foi o acordo feito no âmbito da eleição da presidência da Câmara", disse Motta.

Articulação

A candidatura de Danilo Forte foi construída a partir de uma articulação política que envolveu diferentes partidos. Apesar de estar filiado ao PP, a indicação formal partiu do PSDB, por meio do deputado Aécio Neves (PSDB-MG). Fontes ligadas ao deputado Danilo Forte, afirmam que o ex-senador Tasso Jereissati (PSDB) e o presidente do PP, Ciro Nogueira (PI), atuaram para viabilizar o movimento.

O caminho até a formalização não foi simples. Antes de migrar para o PP, Danilo buscou espaço dentro do PSDB, mas encontrou resistência interna. A avaliação de integrantes da legenda era de que sua entrada poderia impactar o arranjo político já em construção no Ceará.

Em março, o deputado deixou o União Brasil após afirmar que o partido vinha adiando reiteradamente a definição sobre a candidatura ao TCU. Segundo ele relatou em conversas, havia um alinhamento entre o presidente da sigla, Antônio Rueda, e o presidente da Câmara, que, por sua vez, mantém o acordo com o PT. Na prática, o União Brasil acabou seguindo outro caminho e oficializou a candidatura do deputado Elmar Nascimento (BA), nome que já era esperado nos bastidores.

Rito

Além de Danilo Forte, outros nomes foram formalizados para a disputa. O PT indicou Odair Cunha (PT-MG), o PSD apresentou Hugo Leal (RJ) e o União Brasil oficializou Elmar Nascimento (BA). No PL, a indicação passou a ser da deputada Soraya Santos (RJ), após mudança interna.

Ao formalizar a candidatura, Danilo Forte adotou um discurso voltado à defesa do papel do Congresso na execução orçamentária. Ele destacou sua atuação na criação das emendas individuais impositivas e no cronograma de execução do orçamento.

“Quero garantir a transparência e a coerência com tudo isso, indo para o Tribunal de Contas para poder fiscalizar essa execução orçamentária”, afirmou.

A previsão é de que os indicados sejam sabatinados nesta quinta-feira (9), na Comissão de Finanças e Tributação. A votação no plenário da Câmara deve ocorrer na próxima semana. O nome escolhido ainda precisará ser aprovado pelo Senado.

