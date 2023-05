'Cuidado com a Amazônia' foi pedido de rei Charles III a Lula, diz presidente

Convidado para a coroação do Rei Charles III, que ocorreu neste sábado (6), no Reino Unido, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) falou sobre breve conversa que teve com o monarca. Na ocasião, Charles pediu que o presidente preservasse a Amazônia.

"A primeira coisa que o rei (Charles III) disse pra mim foi para eu cuidar da Amazônia. E eu falei: 'Eu preciso de ajuda, não é só a nossa vontade. É preciso ajuda e muitos recursos'", declarou Lula.

A presença do mandatário brasileiro na festividade representa um momento de estreitamento de laços. Tanto é que ele e a primeira-dama, Janja da Silva, participaram de uma solenidade fechada com Charles e outros 10 chefes de Estado após a coroação.

No dia anterior, o presidente também se reuniu com o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak. Após o encontro, o parlamentar do Reino Unido anunciou a doação de R$ 500 milhões para o Fundo Amazônia.

Além dele, o ministro dos Negócios Estrangeiros, James Cleverly, recebeu Lula na Church House, neste sábado.

"Desde a COP 15, que eu participei quando era presidente em 2009, que os países ricos prometem dinheiro, prometem fundo. Mas a verdade é que esse fundo de US$ 100 bilhões nunca aparece", lembrou Lula dos montantes acertados no Acordo de Paris.

Coroação

A cerimônia de coroação de Charles, o mais velho da Coroa Britânica, com 74 anos, ocorre oito meses após a morte da rainha Elizabeth II, que ficou no posto por 70 anos. O evento vai durar três dias, com a realização de shows e ações de voluntariado.

Vários líderes políticos ao redor do mundo foram convidados, entre eles, Lula. O presidente chegou ao Reino Unido na sexta (5) e deve pisar novamente em solo brasileiro no domingo (7).

Na sexta, Lula e Janja marcaram presença em um jantar no Palácio de Buckingham, sendo cumprimentados pelo rei Charles III.