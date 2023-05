Coroação do rei Charles III: assista à transmissão ao vivo

Este sábado (6) será histórico para o Reino Unido, pois, a partir das 6h de Brasília (10h horário local) começa a coroação do rei Charles III. A cerimônia será transmitida ao vivo pela Globonews na TV. O sinal estará aberto para não assinantes do canal e também estará disponível no Globoplay e G1.

A transmissão no Brasil será ancorada pela apresentadora Cecília Flesch. Os comentários do momento solene serão feitos pelo historiador e especialista em monarquia Francisco Vieira juntamente aos comentaristas internacionais Marcelo Lins e Marita Graça.

A tradução será executada por Anna Vianna e os correspondentes Cecília Malan, Rodrigo Carvalho, Murilo Salviano e Natalie Reinoso contribuem com informações direto de Londres.

PROCISSÃO REAL

Às 6h20 de Brasília (10h20 no horário local), uma procissão partirá do Palácio de Buckingham. O rei Charles e a rainha consorte, Camila, serão levados de carruagem até a Abadia de Westminster, onde será realizada a cerimônia de coroação.

ONDE ASSISTIR A COROAÇÃO DO REI CHARLES III

