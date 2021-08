CPI da Covid ouve empresário que atuou informalmente no Ministério da Saúde

A CPI da Covid ouve o depoimento de Airton Antonio Soligo nesta quinta-feira (5). O empresário, conhecido como Airton Cascavel, teria atuado informalmente durante meses no Ministério da Saúde, sem ter nenhum vínculo com o setor público.

Conforme a comissão, Cascavel é amigo do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello e participou de agendas públicas e reuniões com o ex-ministro. Quando descobriram a informalidade, o militar o nomeou assessor especial, cargo ocupado de junho de 2020 a março de 2021.

Autor do requerimento, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), aponta que gestores estaduais e municipais consideravam que Antonio Soligo era o "ministro de fato" da pasta, e quem resolvia muitas das questões burocráticas e logísticas do Ministério.

As investigações da comissão apontam haver registros de Cascavel em ações exclusivas de gestores públicos, como agendas públicas do ex-ministro da pasta Eduardo Pazuello, sobre respiradores e ações com prefeitos e secretários estaduais de saúde. As informações são do G1.