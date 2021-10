CPI da Covid: na reta final, relembre 10 revelações da comissão nos últimos seis meses

Isso é que mostram documentos requisitados pela CPI da Covid às secretarias municipal e estadual de saúde.

O assunto esteve presente no depoimento do ex-secretário de Saúde do Amazonas Marcellus Campêlo. Ele disse que a secretária do Ministério da Saúde Mayra Pinheiro, em visita a Manaus dias antes do colapso na cidade, deu ênfase ao tratamento com drogas sem eficácia para a Covid.

Também em depoimento na comissão, Mayra admitiu que o Ministério da Saúde recomendou o uso da cloroquina contra a Covid, remédio comprovadamente ineficaz contra a doença.

9 - Recusa das vacinas

O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, relatou à CPI ao menos três tentativas de oferta da vacina CoronaVac, desenvolvida em parceria com o laboratório chinês Sinovac, ao governo brasileiro antes de o contrato ter sido firmado, em janeiro de 2021.

De acordo com Covas, o primeiro contato do instituto com o Ministério da Saúde se deu em julho de 2020, com novas tentativas até janeiro. Em meio às negociações, o presidente Jair Bolsonaro fez críticas ao imunizante e chegou a afirmar que não iria comprar a “vacina chinesa”.

Covas disse ainda que após declarações contrárias à vacina, houve prejuízos na busca por voluntários, dificuldade na aquisição de matéria-prima para o imunizante e ataques contra o instituto oriundos das redes sociais. Segundo ele, se não houvesse o atraso, o Brasil poderia ter sido o primeiro país do mundo a iniciar a vacinação.

Foto: Agência Senado

10 - Pazuello

O depoimento do general Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, foi um dos mais longos e durou dois dias.

Na avaliação do relator, Renan Calheiros, Pazuello "mentiu muito" ao longo do depoimento. O general, por sua vez, negou que tenha faltado com a verdade.