Ministério da Saúde exonera diretor citado como autor do pedido de propina para compra de vacinas

O Ministério da Saúde anunciou na noite desta terça-feira (29) a exoneração do diretor de Logística da pasta, Roberto Dias. As informações são do G1.

Ele foi citado pelo representante da empresa Davati Medical Supply no Brasil, Luiz Paulo Dominguetti Pereira, como autor do pedido de propina de US$ 1 por dose de vacina em troca da assinatura de um contrato. A entrevista foi publicada pelo jornal Folha de São Paulo.

Na nota emitida nesta terça-feira (29), a instituição não detalhou o motivo da exoneração de Roberto Dias da pasta. Informou apenas que a decisão foi tomada nesta manhã.