Como a expulsão de Yury do Paredão do PL pode afetar a vaga da suplente Priscila Costa

O anúncio da expulsão do deputado federal Yury do Paredão do Partido Liberal pode mexer com acordos político-partidários relacionados ao preenchimento de vagas na Câmara dos Deputados. Licenciado desde o final de junho, quem ocupa o assento do caririense no Parlamento Federal é a vereadora Priscila Costa (PL) — primeira suplente do PL Ceará. Os dois, no entanto, têm posicionamentos divergentes sobre o Governo Lula (PT).

Enquanto Yury está cada vez mais próximo do petista e de seus aliados, sendo esse o principal motivo para a decisão da sua expulsão do PL, Priscila é abertamente declarada como oposição e apoiadora do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).