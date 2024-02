Cidistas calculam filiação de cerca de 40 prefeitos ao PSB no Ceará; veja nomes anunciados

O PSB deve receber cerca de 40 novos prefeitos ao seu quadro de filiados – chegando a 60, no todo – neste domingo (4), em cerimônia que contará com a presença de lideranças nacionais e estaduais. Pelo menos 22 nomes liderados pelo senador Cid Gomes, que também realiza a migração do PDT para o PSB nessa data, já fecharam entendimento a respeito da filiação e tornaram-se certeza na sigla socialista.

A maioria é das regiões Norte, Centro-Sul e Sul, nomes integrados com a coordenação dos deputados Lia Gomes (PDT), Leônidas Cristino (PDT), Sérgio Aguiar (PDT), Guilherme Landim (PDT) e Marcos Sobreira (PDT).

Cid teve agenda agitada nos últimos dias, em diálogo com vereadores, prefeitos, vice-prefeitos e deputados cearenses. Estes devem seguir o mesmo caminho, mas só após liberação da Justiça. Por isso, eles e outros legisladores devem concretizar a migração com o trânsito em julgado dos processos sobre desfiliação do PDT.

Mas nem todos devem ir ao PSB: o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão, escolheu caminho ligeiramente diferente e filiou-se ao PT, por onde lançou a sua pré-candidatura à Prefeitura de Fortaleza recentemente. Há colegas, ainda, visando entrada no Podemos, mas a maioria deve seguir a legenda socialista, liderada no Estado por Eudoro Santana.

Evento de filiação

O evento de domingo vai ocorrer no Marina Park Hotel, a partir das 9h. Estão previstas as participações do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB); do presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira; do presidente estadual do Partido, Eudoro Santana; além dos ministros Márcio França (PSB) e Camilo Santana (PT), e do prefeito João Campos (PSB).

Caminho até o PSB

O PDT sofreu uma debandada no fim de 2023 após o quadro de filiados ser apartado em dois segmentos internos adversários, coordenados por Cid e por nomes como André Figueiredo (presidente nacional do PDT) e Cid Gomes (ex-governador). Como resultado, cerca de 40 prefeitos, além de vereadores, resolveram seguir o senador e deixar a legenda.

O mesmo decidiu um grupo de 14 deputados estaduais e federais, sem contar suplentes e parlamentares licenciados. O destino, então, ficou pendente. Cid chegou a dialogar com lideranças do Podemos, mas o PSB se mostrou mais adequado para a acomodação de aliados aqui no Ceará e em Brasília.

Além de Marcos Sobreira e Sérgio Aguiar, nos últimos dias, Cid encontrou os deputados Romeu Aldigueri (PDT), Guilherme Landim (PDT) e Júnior Mano (PL); os prefeitos Alex Nunes (PL), de Tianguá, e Lígia Protásio (PP), de Santa Quitéria; os vereadores Fernando Menezes e Zé Leôncio (Tianguá), entre outras figuras.

Reforços no PSB

O partido chefiado por Eudoro Santana também ganhou nomes saídos do MDB nos últimos meses. Assim como os ex-pedetistas, os ex-emedebistas migraram após conflitos internos. É o caso de Telvânia Braz (Paramoti), Rafael Marques (Pacatuba), Robert Viana (Mulungu) e David Campos (Palmácia), aliados do secretário de Assuntos Federais do Estado, Leonardo Araújo, recém-filiado ao PSB.

A legenda também ganhou gestores em agosto do ano passado, na ocasião da posse de Eudoro na presidência. Eis a lista:

Vitor Valim - Caucaia (Eleito pelo Pros);

Izabella Fernandes - Guaiúba (Eleita pelo PSB);

Nezinho Farias - Horizonte (Eleito pelo PDT);

Lacerda - Icapuí (Eleito pelo PSD);

Átila Câmara - Maranguape (Eleito pelo SD);

Alan Macedo - Milhã (Eleito pelo PL);

Robert Viana - Mulungu (Eleito pelo PL);

Nenen Coelho - Novo Oriente (Eleito pelo SD);

Meu Deus - Santana do Acaraú (Eleito pelo PL).

Boa parte dos novos filiados vai concorrer à reeleição, em outubro, enquanto outra segue o senador Cid Gomes no PSB para manter o grupo político coeso e preparar outras pré-candidaturas nas cidades. É o caso de Ivo Gomes, prefeito de Sobral, que escolheu seguir a liderança do irmão e trocar o PDT por uma legenda mais alinhada aos seus ideais, deixando aberta possibilidade com uma aliança com o PT no Estado.

