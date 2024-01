PSB Ceará marca para 4 de fevereiro filiação de Cid Gomes e prefeitos ligados ao senador

O diretório estadual do Partido Socialista do Brasil (PSB) marcou para o próximo dia 4 de fevereiro a filiação do senador Cid Gomes e de gestores municipais ligados ao líder político. O grupo deixa o PDT para se filiar a sigla presidida por Eudoro Santana, pai do ministro da Educação, Camilo Santana (PT). A informação foi divulgada pelo próprio órgão partidário nesta sexta-feira (26).

Ao que veiculou a sigla, a "filiação do senador Cid Gomes e de um grupo numeroso de prefeitos irá projetar o PSB como uma das maiores forças partidárias do Estado". O comunicado ainda diz que a chegada do grupo fortalece "o projeto Ceará Cada Vez Mais Forte com Lula, Camilo, Elmano e Cid".

O evento de formalização da chegada do ex-governador acontecerá na Escola Superior do Parlamento Cearense (Unipace), no bairro da Aldeota, em Fortaleza, a partir das 9h.

Movimentação conflituosa

A ida de prefeitos de municípios cearenses para o PSB acontece depois de um conflito interno no PDT, protagonizado pelo grupo cidista e pelos partidários próximos ao presidente nacional interino, odeputado federal André Figueiredo.

O desentendimento entre os pedetistas foi ocasionado por interesses díspares das duas correntes. De um lado estavam os cidistas, que apoiavam o retorno para a base do governo de Elmano de Freitas (PT) e, do outro, os aliados de Figueiredo, que defendiam a autonomia da legenda no Estado. PT e PDT romperam em 2022, meses antes da eleição que escolheria a pessoa que ficaria no comando do Palácio da Abolição.

Somou-se ao contexto, a concessão de uma carta de anuência ao presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão, pelo então dirigente estadual, Cid Gomes. A carta permitiria ao parlamentar a saída das fileiras pedetistas sem perder sua cadeira na Casa Legislativa.

Após ações na Justiça e brigas nas cúpulas estadual e nacional do PDT, Evandro foi para o PT e agora é um dos cinco pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza já anunciados pela sigla.

Além disso, deputados estaduais e federais pediram para sair do quadro de filiados do PDT por meio do mesmo mecanismo acionado por Leitão. Os papeis, no entanto, foram anulados por decisão da comissão provisória que dirige o PDT no Ceará nesta quinta-feira (25).