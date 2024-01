Direção do PDT Ceará anula cartas de anuência cedidas a deputados aliados de Cid Gomes

A direção do PDT Ceará anulou, nesta quinta-feira (25), as cartas de anuências cedidas aos deputados aliados do senador Cid Gomes. Em 8 de novembro de 2023, a executiva do partido no Ceará havia aprovado o pedido dos parlamentares.

"O atual Presidente afirmou que o Diretório Estadual, quando presidido pelo Senador Cid Gomes, tinha prévia e plena ciência das regras internas para a expedição de Cartas de Anuência de desfiliação, porém não encaminhou quaisquer eventuais pedidos de anuência de desfiliação à Executiva Nacional, e por conseguinte, por óbvio, não houve a instauração de qualquer processo administrativo de apuração dos fatos e nem a homologação das ditas Cartas de Anuência pela Executiva Nacional", diz a ata da reunião.

Caso os deputados decidam se filiar a outros partidos, o PDT poderá entrar na Justiça Eleitoral e pedir o mandato dos parlamentares.

Após disputa interna entre o grupo ligado a Cid e o grupo ligado a Ciro Gomes, uma comissão provisória foi instaurada na direção do PDT no Ceará, no último 10 de janeiro, presidida por Flávio Torres.

Veja também

