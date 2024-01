Antes de filiação ao PSB marcada para domingo (4), Cid Gomes recebe 'romaria' de aliados

Prestes a deixar o PDT rumo ao PSB, o senador Cid Gomes tem mantido uma agenda agitada. Nos últimos dias, o ainda pedetista recebeu vereadores, prefeitos, vice-prefeitos e deputados cearenses para fortalecer o ato de filiação marcado para o próximo domingo (4), no Marina Park Hotel.

Na última segunda-feira (29), os deputados estaduais Marcos Sobreira (PDT) e Sérgio Aguiar (PDT) foram recebidos pelo ex-ministro e usaram as redes sociais para comentar o encontro.

"Tratando dos preparativos para a grande festa da filiação partidária ao PSB, Partido Socialista Brasileiro, dos prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e lideranças políticas do nosso grupo que ocorrerá no próximo domingo", disse Aguiar.

No mesmo dia, Cid conversou ainda com o líder do Governo Elmano de Freitas na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Romeu Aldigueri (PDT), e com o deputado federal Júnior Mano (PL).

Também participaram do encontro o prefeito em exercício de Tianguá, Alex Nunes, ao lado da primeira-dama, Maria Paloma, e os vereadores Fernando Menezes e Zé Leôncio. Na conversa, o grupo reafirmou a filiação do chefe em exercício do Executivo municipal.

Na terça-feira (30), em nova rodada de encontros, Cid conversou com o deputado federal Guilherme Landim (PDT) e integrantes do grupo político em Porteira, Tarrafas, Mauriti.

No mesmo dia, a prefeita em exercício de Santa Quitéria, Lígia Protássio, foi recebida pelo senador ao lado do deputado estadual Bruno Pedrosa (PDT).

Filiação

A filiação de Cid Gomes e de parte de seu grupo político deve agitar o cenário político cearense no próximo fim de semana. Além do senador, vereadores, vice-prefeitos e prefeitos prometem deixar o PDT rumo ao PSB.

Apesar de acompanhar os mandatários nos encontros, os deputados estaduais não devem seguir o mesmo caminho, ao menos por enquanto. Eles aguardam decisão judicial sobre a validade das cartas de anuência concedidas pelo diretório do PDT Ceará, ainda sob o comando de Cid.

Caso tenham uma vitória na Justiça, esses parlamentares poderão deixar os quadros pedetistas sem perder o mandato.

Em entrevista ao Diário do Nordeste na terça-feira (30), o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, disse que convidou o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), e o prefeito de Recife, João Campos (PSB), e ambos garantiram que chegarão ao Ceará no fim de semana para o ato.

Há ainda a expectativa da presença de governadores nordestinos no evento: Carlos Brandão (PSB), do Maranhão, e João Azevêdo (PSB), da Paraíba.