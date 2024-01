Alckmin e João Campos vêm ao Ceará para filiação de Cid e de prefeitos ao PSB, diz Carlos Siqueira

Marcado para o próximo domingo (4), a filiação do senador Cid Gomes (PDT) e de gestores municipais ao PSB terá a presença de lideranças nacionais da sigla. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), e o prefeito de Recife, João Campos (PSB), estão na lista de presenças esperadas.

Em entrevista ao Diário do Nordeste nesta terça-feira (30), o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, disse que convidou Campos e Alckmin e ambos garantiram que chegarão ao Ceará no fim de semana para o ato. Há ainda a expectativa da presença de governadores nordestinos no evento: Carlos Brandão (PSB), do Maranhão, e João Azevêdo (PSB), da Paraíba.

Veja também

A presença do presidente da sigla, Carlos Siqueira, dependerá da liberação médica, já que ele se recupera de um problema de saúde.

“Conversei com o vice-presidente Alckmin e com o prefeito João Campos, que é meu vice-presidente (do PSB), ambos estão confirmados. Na quinta (1º) terei uma consulta médica para saber se os médicos vão me liberar ou não, mas já mobilizei as pessoas. O vice-presidente vai sim, vai participar, e o prefeito de Recife também me confirmou que vai”, ressaltou.

“Também convidei os governadores do Maranhão e da Paraíba, eles ficaram de ir, mas ainda preciso confirmar. O do Espírito Santo (Renato Casagrande) iria, mas está com Covid”, acrescentou.

Para Carlos Siqueira, as presenças nacionais reforçam a importância e o peso político da chegada de Cid e de parte do seu grupo político na sigla.