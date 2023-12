Cid diz que filiação de Evandro ao PT frustra plano coletivo: 'Espero que seja só ele, caso isolado'

O senador Cid Gomes (PDT) disse, nesta segunda-feira (11), que a ida do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão, para o PT "frustra" a intenção dele de levar todos os dissidentes do PDT para o mesmo partido. O senador declarou ainda que espera que seja um "caso isolado" e que as demais lideranças que estão de saída do PDT possam desembarcar no mesmo partido.

"O fato do Evandro já ter se antecipado, ter definido um caminho, frustra em boa parte aquilo que estou dizendo. Espero que seja só ele, caso isolado, e que nós outros decidamos coletivamente", disse na saída da solenidade comemorativa do Dia do Engenheiro, na qual foi homenageado pelo Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Ceará (UFC).

Indagado se a decisão de Evandro de ter ido para o Partido dos Trabalhadores pode indicar o caminho a ser seguido pela ala de pedetistas liderada por Cid, o ex-governador lembrou que, apesar dele próprio ter recebido o convite para se filiar à legenda, dirigentes petistas disseram que "não poderiam abrigar as pessoas que estão comigo", o que inviabilizaria a ida para o PT.

Além de Cid Gomes, cinco deputados federais e treze estaduais — entre titulares e em exercício — e 45 prefeitos querem se desfiliar do PDT. Enquanto o senador e os prefeitos podem sair a qualquer momento, por terem sido eleitos em cargos majoritários, os parlamentares precisam pedir autorização à Justiça Eleitoral, já que os mandatos pertencem ao partido.

Ainda na presidência do PDT Ceará, Cid concedeu carta de anuência para os deputados, mas estas foram anuladas pela Executiva nacional do partido, sob comando do deputado federal André Figueiredo.

Sobre a definição de qual partido irá abrigar o seu grupo político, Cid ressaltou que a decisão será "coletiva", após serem analisadas, "o máximo possível", as vantagens e desvantagens de cada legenda.

"O que eu acho importante é quanto mais alternativa nós tivermos, melhor, porque você vai poder escolher a mais adequada, a que se vincule melhor à nossa convicção política, ideológica", ressaltou. "Eu só vou estar plenamente satisfeito se todo esse conjunto de lideranças, todos forem para um lugar só. Esse é meu maior desejo".

A reunião em que essa decisão deve ser tomada foi adiada duas vezes, até o momento. Agora, ela está agendada para a próxima segunda-feira (18), conforme informado pelo próprio senador pelas redes sociais.