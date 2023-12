Cid adia reunião sobre saída do PDT: 'Contatos serão feitos ao longo dessa semana, em Brasília'

O senador Cid Gomes remarcou a reunião com dissidentes do PDT Ceará para a próxima segunda-feira (18). De saída do partido, ele iria anunciar uma nova filiação nesta segunda-feira (11). O encontro, contudo, foi remarcado, pela segunda vez, para daqui a uma semana. Segundo Cid, a medida é necessária para que ele possa priorizar conversas em Brasília.

Cid Gomes (PDT) Senador da República "Temos uma decisão política importante para tomar, mas ainda faltam alguns contatos para que possamos dialogar com todos e informar, da melhor maneira possível, as alternativas que teremos. Esses contatos serão feitos ao longo dessa semana, em Brasília, razão pela qual adiamos nossa reunião que estava pré-agendada para hoje. Peço a compreensão de todos e informo que a reunião será realizada no dia 18 de dezembro. Nessa data, juntos discutiremos os caminhos futuros e tomaremos uma decisão de forma definitiva"

Cid, deputados e mais de 40 prefeitos devem deixar o PDT nos próximos dias sob a justificativa de "perseguição", diante da crise interna no partido. No Ceará, a legenda está dividida em duas alas desde a eleição de 2022: a do senador, que defende a retomada da aliança com o Governo do Estado, e a do deputado federal André Figueiredo, que quer ser oposição.

Apesar de ainda estar na presidência do PDT Ceará, o senador já declarou que não se sente mais pertencente ao partido. Desde que concedeu carta de anuência ao presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), deputado Evandro Leitão, em agosto, a crise interna com a ala pedetista de Figueiredo se intensificou.

A permanência dele no comando do PDT Ceará, inclusive, vem sendo questionada na Justiça.

Nas últimas semanas, o senador tem se encontrado com várias lideranças em Brasília de olho em uma nova agremiação para receber o seu grupo político.

Pelo menos 43 prefeitos cearenses devem se desfiliar do PDT junto com Cid, bem como 10 deputados estaduais titulares, 4 suplentes de deputados estaduais, 4 deputados federais titulares e 2 suplentes de deputados federais. O senador também articula a ida de vereadores em alguns municípios.

Ele tem dialogado com o PT — onde já até recebeu convite do presidente Lula por meio do ministro Camilo Santana, mas sofre resistência de alguns petistas —, com o PSB e Podemos.

Cid e os prefeitos podem sair sem perder o mandato, por ocuparem cargos majoritários. Já os deputados podem ser alvo de ações na Justiça, ajuizadas pelo PDT nacional, por ocuparem cargos proporcionais — que pertencem ao partido.