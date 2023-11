Camilo diz que Lula enviou convite a Cid de filiação ao PT; Guimarães reage: 'PT tem seus ritos'

O ministro da Educação Camilo Santana (PT) declarou, nesta sexta-feira (17), que o presidente Lula (PT) o pediu para convidar o senador Cid Gomes, que presidente o PDT Ceará sob liminar judicial, para se filiar ao Partido dos Trabalhadores (PT).

O grupo do senador tem feito movimentos para debandar do PDT. Na semana passada, foram concedidas cerca de 20 cartas de anuência para parlamentares estaduais e federais. Já na última terça-feira (14), 43 prefeitos cearenses anunciaram que irão pedir desfiliação da sigla. A saída em massa de mandatários tem a benção do próprio Cid, que trava uma disputa interna na sigla contra o presidente nacional do PDT, André Figueiredo, e o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), seu irmão.

Em meio a esse contexto conturbado no PDT, Camilo anunciou o convite a Cid.

Camilo Santana Ministro da Educação "Eu estive com o presidente Lula essa semana e ele me pediu para fazer o convite ao senador Cid. As portas do partido estão abertas caso ele queira se filiar ao PT"

O ministro participou da inauguração da 2ª etapa da Escola de Gastronomia e Hotelaria do Ceará.

Apesar de ter sido incumbido da missão pelo presidente da República, Camilo disse que não chegou a convidar Cid diretamente.

"Ele vai saber pela imprensa", brincou o ministro.

Reação

Logo após a declaração de Camilo, o deputado federal José Guimarães, vice-presidente nacional do PT, reagiu.

Ele disse que não há convite da Direção Nacional do partido e ressaltou que tais discussões precisam passar pela análise do colegiado. "O PT tem seus ritos de funcionamento", reforçou.

ATENÇÃO! Sobre as declarações dos nossos companheiros @elmanooficial e @CamiloSantanaCE de convite para a filiação do senador Cid Gomes ao PT esclareço: 1. Não existe nenhum pedido na Direção Nacional; 2. Se isso ocorrer discutiremos o assunto, até pq passa p Executiva Nacional.. — José Guimarães (@guimaraes13PT) November 17, 2023

O Diário do Nordeste procurou o senador Cid Gomes e aguarda retorno do parlamentar.