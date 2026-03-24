Chapa do Republicanos na Câmara de Potiretama (CE) é cassada por fraude à cota de gênero

A 7ª Zona Eleitoral do Ceará decidiu cassar a chapa do Republicanos na Câmara Municipal de Pindoretama por fraude à cota de gênero. A determinação, disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônica nesta terça-feira (24), afeta diretamente o vereador Miller Rocha, presidente do partido na cidade e titular do mandato, e os suplentes do partido.

O Republicanos recebeu, em 2024, 1.398 votos – que serão anulados –, dos 17 mil dados a candidatos ao Legislativo. Os quocientes eleitoral e partidário devem ser retotalizados, segundo a Justiça.

O PontoPoder buscou o parlamentar e dirigente para pronunciamentos sobre a decisão, e aguarda retorno. Ele também ficou inelegível.

Veja também PontoPoder Em meio à disputa pelo União Brasil, Fernanda Pessoa deixa a legenda e vai para o PSD PontoPoder Volta de secretários à Alece faz PT e PSB entrarem em ‘rodízio’ de deputados para manter suplentes

Os investigados apresentaram contestação conjunta no processo, afirmando que todas as candidaturas femininas atenderam aos requisitos legais, com atos de campanha realizados e prestação de contas regular.

Sustentaram, ainda, que a votação inexpressiva e a falta de recursos financeiros refletem dificuldades estruturais e culturais enfrentadas por mulheres na política e não caracterizam fraude.

Fraude à cota de gênero

Foram analisadas quatro candidaturas suspeitas, sendo a fraude identificada em dois casos específicos.

No primeiro, a postulante obteve sete votos e, mesmo sendo parente de um candidato da chapa do partido à Prefeitura, não realizou campanha efetiva, não teve publicações em redes sociais e sua prestação de contas registrou apenas o aluguel de um veículo pertencente ao próprio irmão. À ela, foi aplicada a sanção de inelegibilidade.

No segundo caso, o juíz Vinicius Rangel Gomes apontou que a falsa candidata também não recebeu votos – já que tinha status de renúncia na Justiça Eleitoral –, teve prestação de contas zerada e confessou em sua defesa que foi convidada a compor a chapa apenas para preencher a cota, sem intenção real de disputar o cargo.

Esta mulher não ficou inelegível porque o juiz considerou que ela desistiu formalmente, antes da eleição, e não agiu com dolo, sendo, em certa medida, "vítima da conduta partidária".

As outras duas candidatas foram poupadas da acusação de fraude, pois o juiz entendeu que houve um esforço mínimo de campanha, como postagens em redes sociais e gastos com "santinhos".