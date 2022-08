Carta em defesa da democracia e do sistema eleitoral é lida durante ato em Fortaleza

A carta em defesa da democracia elabora pela Faculdaude de Direito da Universidade de São Paulo (USP) foi lida, nesta quinta-feira (11), em um ato em Fortaleza. Manifestações a favor da Constituição, dos três Poderes e do sistema eleitoral - pilares que garantem o funcionamento democrático da República - estão marcadas para ocorrer em várias cidades do País.

Na Capital, a manifestação ocorreu nesta manhã, na Praça da Bandeira, em frente à Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará (UFC). Diante de ataques à segurança das urnas e à autonomia dos Poderes, várias ações foram organizadas pelo País.

Legenda: Ato em defesa da Democracia Foto: Thiago Gadelha

A carta em defesa da democracia foi lançada digitalmente e já conta com mais de 900 mil assinaturas.

Uma outra ação esta marcada para ocorrer ainda na tarde de desta quinta, na Praça da Gentilândia, no Benfica.

Na ocasião, Inocêncio Uchoa, membro da Associação Brasileira de Jurista pela Democracia (ABJD) e juiz aposentado do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região (TRT-7), foi o responsável por fazer a leitura da carta.

Legenda: Inocêncio Uchoa, membro da ABJD, foi o responsável por ler a carta em Fortaleza Foto: Thiago Gadelha

"Ataque infundados e desacompanhados de provas questionam a lisura do processo eleitoral e o estado democrático de direito, tão duramente conquistado pela sociedade brasileira. São intoleráveis as ameaças aos demais poderes e setores da sociedade civil e incitação à violência e à ruptura da ordem constitucional", diz um trecho do documento.