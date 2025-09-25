Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

'Careca do INSS' deve ser ouvido em CPMI nesta quinta-feira (25)

Antônio Carlos Camilo Antunes é apontado como um dos principais operadores do esquema de desvio de recursos de benefícios do INSS

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 09:54)
PontoPoder
imagem de reunião da cpmi do INSS. na imagem, vários homens de terno sentados
Legenda: No último dia 15, a presença de Antônio Carlos na CPMI chegou a ser confirmada, mas foi cancelada
Foto: Bruno Spada / Câmara dos Deputados

A CPMI do INSS deve ouvir nesta quinta-feira (25) Antônio Carlos Camilo Antunes, o "Careca do INSS".

No último dia 15, a presença de Antônio Carlos na CPMI chegou a ser confirmada, mas foi cancelada.

Preso pela Polícia Federal desde o dia 12 de setembro, o empresário é apontado como um dos principais operadores do esquema de desvio de recursos de benefícios do INSS.

"Em outra oportunidade ele confirmou [a presença] e acabou não comparecendo à CPMI. Desta vez, temos o compromisso do advogado. Temos também o desejo dele de participar, ainda que fique calado. E temos a liberação do Supremo Tribunal Federal, na pessoa do ministro André Mendonça, para que possamos ouvir com toda tranquilidade aquele que é considerado o principal organizador de todo esse esquema criminoso", disse o presidente da CPMI, senador Carlos Viana (Podemos-MG), nessa segunda-feira (22), à Agência Câmara de Notícias.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Lula classifica PEC da Blindagem como 'equívoco histórico' e 'vergonha nacional'

teaser image
PontoPoder

PL da Dosimetria pode reduzir pena de Bolsonaro; entenda

Ameaças e fuga

A prisão do "Careca do INSS", decorrente de um desdobramento da Operação Sem Desconto, ocorreu por uma série de práticas que poderiam levá-lo a fugir do Brasil, conforme relatório da Polícia Federal (PF). Segundo divulgado pelo jornal O Globo, ele é investigado como um dos principais operadores do esquema de desvios de aposentadorias por meio de associações.

A PF afirma que Antunes estava ameaçando testemunhas, usando um estacionamento de um shopping em Brasília para esconder patrimônio e preparando uma rota de fuga para os Estados Unidos. Isso inclui a compra de uma casa no país norte-americano e a identificação de uma viagem para o exterior "em data próxima" à deflagração da operação sobre as fraudes no INSS.

Quem é o 'Careca do INSS'?

Apesar do apelido, Antunes nunca foi funcionário do órgão, e é apontado pela PF como "sócio de uma miríade de empresas" que recebiam recursos de diversas associações e os disponibilizava a servidores do INSS.

A movimentação financeira total dele neste período foi de R$ 53,5 milhões, proveniente de entidades sindicais e de empresas relacionadas às associações. Em pouco mais de quatro meses, ele movimentou R$ 12,2 milhões nas contas bancárias pessoais.

Ele aparece ainda como proprietário de 22 empresas, nos mais variados ramos. Parte delas era usada nas relações com entidades que recebiam os valores descontados das aposentadorias, diz a PF.

Em Brasília, Antunes ostentava luxo, com 12 carros que incluem modelos como Porsche e BMW, além de um imóvel de R$ 3,3 milhões no Lago Sul, bairro nobre da capital federal, pago à vista por ele, conforme consta na investigação.

O empresário também é apontado como representante legal de uma firma sediada nas Ilhas Virgens Britânicas, que a PF acredita ser um paraíso fiscal.

Assuntos Relacionados
Plenário da Assembleia Legislativa do Ceará
PontoPoder

Deputados aprovam PEC que exclui despesas da segurança pública do teto de gastos no Ceará

Medida começou a tramitar na semana em que disputa entre facções ficou marcada por queima de fogos generalizada em Fortaleza

Marcos Moreira
Há 28 minutos
Policiais da Força Nacional usam uniformes camuflados em tons de cinza e coletes pretos com a identificação
PontoPoder

Bancada cearense envia pedido de apoio da Força Nacional para eleição em Santa Quitéria

O prefeito eleito na cidade, Braguinha, foi cassado por envolvimento com facção criminosa, que interferiu na campanha eleitoral de 2024

Luana Barros
Há 1 hora
imagem de reunião da cpmi do INSS. na imagem, vários homens de terno sentados
PontoPoder

'Careca do INSS' deve ser ouvido em CPMI nesta quinta-feira (25)

Antônio Carlos Camilo Antunes é apontado como um dos principais operadores do esquema de desvio de recursos de benefícios do INSS

Redação
Há 2 horas
Jair Bolsonaro aparece no centro da foto, vestindo uma camisa polo verde-escura, cercado por policiais e apoiadores em meio a uma aglomeração. Ele olha para frente com expressão séria.
PontoPoder

PL da Dosimetria pode reduzir pena de Bolsonaro; entenda

Relator do projeto deve finalizar o texto que alivia as penas na próxima segunda-feira (29)

Redação
25 de Setembro de 2025
Foto da vereadora Priscila Costa.
PontoPoder

Priscila Costa é anunciada como pré-candidata do PL ao Senado

Vereadora de Fortaleza recebeu apoio do PL Mulher Nacional

Redação
24 de Setembro de 2025
Imagem do Lula discursando na ONU classificando a PEC da Blindagem como equívoco histórico e vergonha nacional.
PontoPoder

Lula classifica PEC da Blindagem como 'equívoco histórico' e 'vergonha nacional'

Durante coletiva na ONU, o presidente do Brasil ainda afirmou que arquivamento era previsível

Redação
24 de Setembro de 2025
Montagem de fotos que mostra Lula e Trump discursando na bancada da ONU na Assembleia Geral.
PontoPoder

Após encontro com Trump na ONU, Lula diz que 'pintou uma química boa mesmo'

O presidente brasileiro disse que ele e o norte-americano precisam ter uma conversa "sem limite e veto de assunto"

Redação
24 de Setembro de 2025
Foto mostra Plenário 13 de Maio da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará durante votação dos deputados
PontoPoder

Alece prepara reabertura das galerias na próxima semana e reforça segurança interna, diz presidente

Espaço é destinado à população que queira acompanhar as sessões legislativas de forma presencial

Marcos Moreira
24 de Setembro de 2025
A imagem mostra uma sessão em andamento em uma sala de tribunal ou plenário. Várias pessoas estão sentadas ao redor de mesas de madeira em formato de “U”, utilizando computadores portáteis e documentos impressos. A maioria veste togas pretas, indicando que são magistrados ou membros do tribunal. Há garrafas de água e papéis sobre as mesas. Ao fundo, estão bandeiras do Brasil e de um estado, além de um crucifixo fixado na parede. Algumas pessoas em pé observam a sessão através de um vidro. O ambiente é formal e organizado, típico de um julgamento ou reunião institucional.
PontoPoder

TRE-CE confirma cassação de vereadores de Penaforte por fraude à cota de gênero

A determinação afeta diretamente os vereadores João Paulo do Crediário e Toninho, eleitos pelo PT no ano passado

Ingrid Campos
24 de Setembro de 2025
Foto mostra silhueta de crianças caminhando
PontoPoder

Alece aprova auxílio a órfãos da Covid, mas CE tem apenas dois beneficiados; saiba como se inscrever

Secretaria da Proteção Social alega que busca por outros beneficiários é permanente e cadastro segue aberto no portal da Pasta

Marcos Moreira
24 de Setembro de 2025
Imagem mostra o plenário da Câmara Municipal de Fortaleza durante uma sessão. Ao centro, está a mesa diretora com três pessoas sentadas, atrás de um painel com o brasão da cidade e ao fundo bandeiras do Brasil, do Ceará e de Fortaleza, além de um crucifixo na parede. À direita, um vereador fala na tribuna, enquanto sua imagem aparece em um telão. Outros parlamentares e assessores estão distribuídos pelo espaço, alguns sentados e outros em pé, com computadores e papéis sobre as bancadas em formato semicircular. O ambiente é iluminado por refletores de teto e possui dois painéis eletrônicos exibindo informações da sessão.
PontoPoder

Ajuste fiscal em Fortaleza é aprovado na Câmara com alteração para preservar reajuste salarial

O texto final passou com duas emendas, conforme adiantado por Bruno Mesquita (PSD), líder do Governo Evandro na Câmara

Ingrid Campos
24 de Setembro de 2025
foto do senador Renan Calheiros.
PontoPoder

Projeto que isenta IR de quem ganha até R$ 5 mil é aprovado em comissão do Senado

A proposta segue para a Câmara dos Deputados

Diário do Nordeste/Agência Senado
24 de Setembro de 2025
Zambelli fala por videoconferência em um telão para os integrantes da comissão.
PontoPoder

Presa na Itália, Carla Zambelli presta depoimento à Câmara: 'Não estou foragida, estou exilada'

Deputada licenciada se defendeu durante sessão que analisa pedido de perda de mandato

Redação
24 de Setembro de 2025
Foto da mesa do CCJ: senador Jayme Campos (União-MT); presidente da CCJ, senador Otto Alencar (PSD-BA); senador Jorge Kajuru (PSB-GO).
PontoPoder

PEC da Blindagem é rejeitada pela CCJ do Senado

A proposta havia sido aprovada pela Câmara dos Deputados na semana passada

Diário do Nordeste/ Agência Senado
24 de Setembro de 2025
Foto de Evandro Leitão, prefeito de Fortaleza, de capacete durante visita em obra do Município
PontoPoder

Como o Orçamento de Fortaleza até 2029 reflete promessas de Evandro durante a campanha eleitoral

Diário do Nordeste listou as propostas e consultou especialistas, que avaliaram as convergências e opinaram sobre possíveis melhoramentos

Bruno Leite
24 de Setembro de 2025
Montagem com duas imagens. À esquerda, pôr do sol no mar visto de um barco, com nuvens no horizonte. À direita, Luizianne Lins de camiseta amarela e verde aparece em close, com cabelos ao vento, a bordo da embarcação.
PontoPoder

Luizianne Lins relata ataques de drones a embarcações que levam ajuda humanitária para Gaza

A cearense integra a missão da Global Sumoud Flotilha para levar mantimentos ao território palestino

Luana Barros
24 de Setembro de 2025
Imagem mostra ex-presidente Jair Bolsonaro, vestindo camisa polo amarela, visto através de uma grade do portão da sua residência, com expressão séria, em cenário que sugere reclusão. A imagem a prisão domiciliar dele em Brasília.
PontoPoder

Defesa de Bolsonaro pede que STF revise prisão domiciliar

Advogados solicitam que medidas cautelares impostas ao ex-presidente sejam revistas pela Corte

Redação
24 de Setembro de 2025
Inácio Aguiar

Presidente do PL, André Fernandes terá desafio de articular alianças e acomodar interesses

Como dirigente partidário, o deputado federal terá papel institucional que será estratégico para a oposição em 2026

Inácio Aguiar
24 de Setembro de 2025
Senadores Alessandro Vieira e Otto Alencar conversar na comissão.
PontoPoder

Relator da PEC da Blindagem recomenda rejeição e diz que proposta é “abrigo seguro para criminosos”

Relatório do senador Alessandro Vieira será votado nesta quarta-feira (24) na CCJ

Redação
23 de Setembro de 2025
Na imagem, Flávio Dino fala durante sessão no colegiado do STF.
PontoPoder

Flávio Dino é eleito presidente da Primeira Turma do STF

Eleição ocorreu nesta terça-feira (23) e seguiu rito protocolar da Corte

Lucas Monteiro
23 de Setembro de 2025