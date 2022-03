Capitão Wagner não garante apoio exclusivo a Bolsonaro no Ceará: "nosso palanque é amplo"

Com apoio já anunciado do presidente Jair Bolsonaro (PL), Capitão Wagner (UB) disse que seu palanque na disputa pelo Governo do Ceará também estará aberto a outros eventuais candidatos à Presidência da República. O parlamentar cearense revelou que, sua intenção, é fazer um palanque amplo da oposição no Estado.

A declaração ocorreu nesta quarta-feira (16), durante o anúncio de que o deputado irá comandar o União Brasil no Ceará.

"Nosso palanque é amplo de oposição, cortando o Estado do Ceará. Todo apoio que vier, à nível nacional, será bem-vindo. Havia uma dúvida de que 'o Capitão vai estar com o candidato A, com Moro, com Bolsonaro'. À nível estadual, nosso palanque vai permitir, por exemplo, se o MDB vier, que peça voto para o candidato deles à presidência; se o Podemos, já confirmado que vai pedir voto para Moro, vai pedir tranquilamente; se o PL for pedir voto para Bolsonaro, será muito bem recebido. Não teremos radicalismo para dizer que o candidato do bloco é Y", concluiu.

"Capitão lá e cá"

Em 2018, quando foi eleito deputado federal mais votado no Ceará, Wagner apoiou o então candidato Jair Bolsonaro.

Em 2020, a proximidade entre os dois virou motivo de polêmica na campanha eleitoral para a Prefeitura de Fortaleza. Em entrevista ao Diário do Nordeste durante a campanha, o parlamentar disse que não podia ser colocado como "candidato do (presidente Jair) Bolsonaro" na Capital.

No entando, desde o ano passado, Wagner e Bolsonaro passaram a fazer acenos para uma troca de apoio na disputa deste ano. Durante a última visita do presidente ao Ceará, em Jati, no Cariri, o deputado federal fez o discurso de abertura do evento e aproveitou para fazer elogios ao chefe do Executivo nacional.

Capitão Wagner (UB) Deputado federal e pré-candidato ao Governo do Ceará "Quero deixar muito claro, como tenho deixado há um tempo, que a gente vai defender sim os feitos do governo federal, as obras entregues, os benefícios que o governo federal tem feito não só no Ceará, mas no Brasil"

"Presidente, o senhor tem uma capacidade de mobilização que nenhum político no Brasil tem", acrescentou.

Em agosto de 2021, também durante visita ao Cariri, Bolsonaro falou sobre a disputa pelo Governo do Ceará.

“O Brasil já tem um capitão. Eu acho... Eu acho, não! Eu tenho certeza que o Ceará também terá um capitão no ano que vem”, disse o presidente, ao chamar o parlamentar de “velho companheiro”.

Com informações da repórter Luana Barros