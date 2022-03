Capitão Wagner anuncia diretório do União Brasil no Ceará; veja nomes

O deputado federal Capitão Wagner, em coletiva de imprensa na Assembleia Legislativa, nesta quarta-feira (16), anunciou a formação do diretório estadual do União Brasil no Ceará.

Wagner será presidente da sigla; o deputado federal Heitor Freire, ex presidente do PSL do Ceará, vice-presidente; a deputada estadual Fernanda Pessoa (ex-PSDB) será segunda vice-presidente, e o economista Igor Lucena, será o terceiro vice presidente.

"Deputado Danilo Forte (PSDB) está vindo pra assumir a Secretaria Geral do Partido que é uma função extremamente importante", pontuou Wagner. Na próxima semana, o partido deve fazer novo evento de filiações.

Publicação oficial

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ainda não publicou a formalização do diretório estadual no Ceará. Segundo Wagner, isso deve acontecer até amanhã.

"O partido já encaminhou as 27 composições de diretórios regionais. O trâmite agora é do TSE, pode publicar hoje, mas pode publicar amanhã também, mas o partido já fez o encaminhamento. (...) O partido nos liberou pra fazer também esse evento, pra tranquilizar e confirmar que a notícia que saiu primeiramente pela imprensa de fato é o que vai acontecer", disse Wagner.

Chapa majoritária

O deputado federal licenciado também falou sobre a formação da chapa que deve disputar as eleições em 2022.

"Não há definição de vice, não há definição de senador. Hoje a gente tem somente definição da cabeça de chapa com a nossa pré-candidatura ao Governo do Estado, assim como os adversários só tem a definição da cabeça de chapa de senador", disse Wagner.