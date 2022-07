Candidatura de Bolsonaro à reeleição é lançada oficialmente em convenção no Maracanãzinho

O presidente Jair Bolsonaro foi oficializado como candidato do Partido Liberal (PL) à presidência da República, em convenção realizada na manhã deste domingo (24), no estádio Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. O general Walter Braga Netto foi confirmado como vice da chapa pura.

A aprovação da candidatura foi realizada em votação virtual do partido. Ao ser anunciado, Bolsonaro foi chamado ao palco, onde subiu ao lado da primeira-dama, Michelle Bolsonaro.

A convenção também confirmou o general Braga Netto como vice, após ele se filiar ao PL em março deste ano. Ele já foi chefe da Casa Civil, comandou o Ministério da Defesa e, por último, assumiu a vaga de assessor especial da presidência da República. Deixou o cargo em julho.