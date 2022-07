Domingos Filho é anunciado como vice na chapa de Roberto Cláudio ao Governo do Ceará

O presidente do PSD Ceará, Domingos Filho, foi oficializado neste domingo (24) como candidato a vice-governador na chapa do PDT, que homologou hoje o nome do ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio como candidato ao Governo do Estado.

Saiba mais PontoPoder PDT oficializa candidatura de Roberto Cláudio para o Governo do Ceará com Domingos Filho na vice

Há meses, Domingos articulava o espaço na chapa da base governista, fortalecendo a militância do PSD em eventos em diferentes municípios.

O PSD realiza convenção neste domingo também, na cidade de Tauá, terra natal e berço político da família de Domingos Filho. Além dele, a esposa, Patrícia Aguiar, é prefeita da Cidade, o filho, Domingos Neto, é deputado federal, e a filha, Gabriela Aguiar, é pré-candidata a deputada estadual.

Domingos Filho foi vice-governador do Ceará na gestão Cid Gomes. Em 2014, foi cotado para suceder Cid no Governo, mas o escolhido pelo grupo governista foi Camilo Santana (PT).