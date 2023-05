Câmara dos Deputados inicia sessão para votar arcabouço fiscal

A Câmara dos Deputados iniciou, na noite desta terça-feira (23), a sessão para votar o projeto de lei apresentado pelo Governo Federal para estabelecer a nova regra fiscal - proposta que ficou conhecida como arcabouço fiscal.

O projeto, que tramita em regime de urgência, deve substituir o teto de gastos. Se aprovado pelos deputados, deve passar pelo aval do Senado Federal.

O arcabouço fiscal estabelece gastos da União serão condicionados ao cumprimento de metas de resultado. O texto inclui ainda gatilhos para exigir dos gestores comprometimento com o novo modelo e sustentabilidade da nova legislação.

Por se tratar de projeto de lei complementar, a aprovação depende do voto favorável de 257 dos 513 deputados.

O Partido Novo entrou com um pedido para retirar o projeto de pauta. Por 342 votos a 105, o pedido foi negado.

Entenda o arcabouço fiscal

A nova regra fiscal estabelece uma série de exceções que não serão consideradas no limite de gastos. A proposta é analisada após algumas mudanças feitas pelo relator, deputado Claudio Cajado (PP).

No texto atual, os critérios para a variação das despesas são fixados de forma permanente, sem depender do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Haverá reajuste pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e também por um percentual de crescimento da receita primária.

Estarão fora do limite de despesas os créditos extraordinários, as transferências constitucionais, gastos com o pagamento de precatórios. Conforme a Proposta de Emenda à Constituição que tratou do tema em 2021, também não estarão despesas não recorrentes da Justiça Eleitoral com as eleições.

Também ficam de fora as transferências para Estados e municípios para pagamento do piso da enfermagem, gastos relacionados com projetos socioambientais custeados com doações e as despesas de universidades custeadas por receitas próprias, doações ou convênios.