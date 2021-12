Câmara dos Deputados aprova urgência de projeto de lei que regulamenta cobrança do ICMS nos estados

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1º) a urgência do projeto de lei que regulamenta a cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes.

De autoria do senador Cid Gomes (PDT-CE), o Projeto de Lei Complementar 32/21 deve ser votado pelos deputados nas próximas semanas.

Segundo o deputado federal Eduardo Bismarck (PDT-CE), relator do projeto de lei na Câmara, a urgência foi necessária para que a nova distribuição do ICMS pudesse ser garantia já em 2022. O parlamentar defende que o projeto evita prejuízo aos estados e garante distribuição “mais equilibrada” do imposto, impedindo que a renda fique concentrada nos eixos Sul e Sudeste.

“Estima-se que a perda anual deste imposto seja de R$ 10 bilhões de reais apenas para o Nordeste”, aponta Bismarck.

O que é o ICMS?

O ICMS é um imposto definido por uma alíquota que incide sobre a circulação de produtos como alimentos, transportes e outros. O imposto é pago pelo consumidor local, mas a arrecadação é enviada aos estados de origem dessas mercadorias e serviços, que, geralmente, se concentram em estados do Sul e Sudeste do País.