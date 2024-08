Câmara de Fortaleza e Alece fazem atos homenageando o apresentador Silvio Santos

Os Poderes Legislativos de Fortaleza e do Estado do Ceará realizaram, nesta terça-feira (20), atos em homenagem ao apresentador e empresário Silvio Santos, morto no último sábado (17), em São Paulo. Na Câmara Municipal, os vereadores aprovaram uma moção de pesar, a ser enviada para a família do comunicador. Na Assembleia Legislativa, os parlamentares também ficaram em silêncio, para demonstrar seus sentimentos.

A moção de pesar foi proposta pelo vereador Adail Junior (PDT). No requerimento que solicitou o envio da moção, endereçada ao Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), ele indicou que deverão receber a manifestação da Casa Legislativa a viúva, novelista Iris Abravanel, e suas seis filhas: Cíntia Abravanel, Sílvia Abravanel, Patrícia Abravanel, Rebeca Abravanel, Daniela Beyruti e Renata Abravanel.

Ao Diário do Nordeste, Adail explicou que apresentou a propositura por admirar a trajetória do dono do SBT desde a sua tentativa mal-sucedida de chegar ao comando do Executivo federal, na eleição presidencial de 1989. Na oportunidade, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) barrou a candidatura do empresário, após contestação de partidos adversários.

O pedetista lembrou ainda a postura adotada por Silvio quando do escândalo do banco PanAmericano, quando a instituição foi alvo de uma intervenção do Banco Central, que descobriu um rombo contábil de R$ 4,3 bilhões, e ele pôs a emissora como garantia para um empréstimo: "ele teve uma atitude de homem".

O momento de condolências, com o minuto de silêncio na Assembleia Legislativa, por sua vez, ocorreu após um pedido do deputado estadual Sargento Reginauro (União) à presidência da sessão. Os parlamentares lamentaram, em gesto, a partida do apresentador.

Silvio Santos tinha 93 anos e, de acordo com o boletim médico divulgado pelo Hospital Albert Einstein, onde ele estava internado, morreu em decorrência de uma broncopneumonia causada por infecção do H1N1. O velório e o sepultamento aconteceram no domingo (18), no Cemitério Israelita do Butantã, na Capital paulista. A despedida foi marcada por uma cerimônia judaica, fechada para familiares e amigos próximos, seguindo pedido feito pelo apresentador.