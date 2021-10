Bolsonaro visita o Ceará pela 4ª vez; acompanhe em tempo real

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) retorna ao Ceará nesta quarta-feira (20) para visitar obras de infraestrutura hídrica em Russas, no Vale do Jaguaribe. Será a quarta vez do presidente no Estado desde que foi eleito.

Siga em tempo real

Jornada das Águas

A visita faz parte da Jornada das Águas, iniciativa do Governo Federal que envolve anúncios e entregas de obras em dez cidades nordestinas. A previsão é que o itinerário seja encerrado em Propriá, no interior de Sergipe, no próximo dia 28.

A principal obra que integra a Jornada das Águas no Ceará — e que vai contar com a presença do presidente para lançamento do edital — é a construção do Ramal do Salgado. Porém, estão previstas ainda visitas da comitiva presidencial — sem a presença de Bolsonaro — ao Reservatório do Taquarão, em Caucaia, e à Barragem do Banabuiú, que deve passar por recuperação.

Relembre a última visita do presidente

Antes desta quarta-feira (20), Bolsonaro veio ao Ceará no último 13 de agosto para entregar 2,8 mil unidades habitacionais do programa federal Casa Verde e Amarela, em Juazeiro do Norte.

Em seu discurso durante a visita, o presidente criticou as medidas de combate à Covid-19 tomadas pelo governador Camilo Santana (PT). Disse: "As medidas de isolamento foram muito mal recebidas pela população. Isso é mais do que maldade, é um ato criminoso". Ao que Camilo, depois, rebateu: "Criminoso é ignorar a perda de mais de meio milhão de vidas".