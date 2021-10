O que é a Jornada das Águas, programa que deve trazer Bolsonaro ao Ceará pela quarta vez

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) deu início, na segunda-feira (18), a uma nova rota de eventos pelo Nordeste. Dessa vez, o roteiro integra a Jornada das Águas, um conjunto de ações que reúne anúncios e entregas de obras de infraestrutura hídrica em 10 estados.

Durante 10 dias, uma comitiva do Governo Federal vai percorrer a região do semiárido nordestido. Até agora, estão confirmadas visitas do presidente ao Ceará e a Pernambuco.

Ontem, Bolsonaro participou da cerimônia de lançamento do programa em São Roque (MG), ao lado do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, que deve participar de todo o cronograma. A viagem de dez dias da Jornada das Águas, liderada por Marinho, vai terminar em Propriá, em Sergipe, no dia 28 de outubro.

A agenda trará a comitiva presidencial pela quarta vez ao Ceará, desde que o presidente foi eleito, dessa vez ao município de Russas, no Vale do Jaguaribe, na quarta-feira (20).

Jornada das Águas

O conjunto de ações da Jornada das Águas, de acordo com o Governo Federal, se baseia no entendimento de que é preciso garantir que a água chegue às pessoas, mas também que ela continue disponível para as próximas gerações.

Por isso, além da entrega de obras de infraestrutura, estáo previstas ações de preservação e recuperação de nascentes e cursos d’água, saneamento, irrigação e apoio ao setor produtivo e aos municípios.

“Não é porque nós temos água em abundância, que não devemos preservá-la. A água aqui não é apenas para Minas Gerais, é para o Nordeste. Se nós não preservarmos aqui faltará lá”, disse Bolsonaro, em Minas Gerais. “Preservando esses mananciais, estamos garantindo que o Velho Chico vai continuar com água suficiente para a transposição atender nosso irmãos nordestinos”, completou, citando o projeto de transposição do Rio São Francisco.

Agenda e articulação no Ceará

A chegada do presidente movimenta aliados políticos que, de acordo com interlocutores, já se organizam para participar do evento e demonstrar apoio a Bolsonaro. Na tribuna da Assembleia Legislativa, na semana passada, o deputado Delegado Cavalcante (PTB) falou sobre a movimentação.

“A região está toda se movimentando. Há caravanas de Quixadá, Juazeiro do Norte, Crato, Várzea Alegre, para prestigiar e agradecer o que o presidente da República está fazendo para o nosso Ceará. O Brasil voltou a se desenvolver”, assegurou o parlamentar.

De acordo com a agenda oficial, Bolsonaro chega ao Ceará, às 11h, na cidade de Russas, para o lançamento de edital para a construção do Ramal do Salgado.

Melhorias para o Ceará

De acordo com o Governo Federal, o projeto compreende também uma série de benfeitorias ao Ceará. Além do anúncio da obra do Ramal do Rio Salgado, que será oficializado pelo presidente, incluem a Jornada das Águas uma visita no Reservatório do Taquarão, em Caucaia, e a assinatura de contrato e ordem de serviço para recuperação da Barragem Banabuiú - o terceiro maior reservatório do Estado.

A confirmação da presença do presidente, no entanto, é apenas para o evento em Russas.

Na quinta-feira (21), Bolsonaro vai a Pernambuco para a inauguração do Ramal do Agreste.

Visita presidencial

Na última passagem pelo Estado, em agosto, o presidente entrou em rota de colisão com o governador Camilo Santana (PT), ao criticar, durante evento de entrega de casas populares em Juazeiro, as medidas de isolamento impostas durante o período crítico da pandemia de Covid-19.

Legenda: Em Juazeiro do Norte, Bolsonaro chegou a criticar medidas de isolamento adotadas pelo governador Foto: Thiago Gadelha

Essa será a quarta vez que Bolsonaro visita território cearense desde que tomou posse. O momento servirá também para medição de popularidade força do mandatário em meio a aliados.

Em visitas, políticos aproveitam a presença do presidente para tratar de assuntos regonais e capitalizar forças junto à imagem do mandatário. Em agosto, Bolsonaro esteve em Juazeiro do Norte, na região do Cariri, e dividiu palanque com deputados, prefeitos, vereadores e lideranças políticas.

Confira a programação da Jornada das Águas

19/10 – BAHIA

• Canal do Sertão Baiano – abertura da licitação para o projeto básico

• Águas Brasileiras – Anúncio do patrocínio do Projeto Agroflorestando Bacias para Conservar Águas

• Anúncio do edital para concessão do Perímetro Irrigado do Baixio do Irecê

20/10 – CEARÁ

• Ramal do Salgado - Anúncio da Obra;

• Reservatório Taquarão – Visita a obra de abastecimento;

• Barragem Banabuiú – Assinatura de Contrato/Ordem de Serviço para recuperação;

21/10 – PARAÍBA e PERNAMBUCO

• PARAÍBA:

Eixo Norte do Projeto de Integração do São Francisco – Entrega do último trecho do canal

• PERNAMBUCO:

Ramal do Agreste – inauguração

22/10 – RIO GRANDE DO NORTE

• Barragem de Oiticica – Liberação de R$ 10 milhões

• Adutora do Agreste Potiguar – Lançamento do edital de licitação para projeto básico -

• Lagoa do Bonfim – Anúncio do edital de licitação do Projeto de revitalização

• Lançamento do Polo da Moda e Exposição de produtos locais

• Instalação de 60 cisternas em São Tomé

25/10 – PIAUÍ

• Lançamento do Plano de Ação Estratégica para a bacia hidrográfica do Rio São Francisco e área de influência do Projeto de Integração do São Francisco (PISF) e do Rio Parnaíba

• Programa Águas Brasileiras – Projeto de Recuperação e Revitalização de Nascente na Bacia do Parnaíba

• Retomada das obras do projeto de Irrigação Marrecas

26/10 – MARANHÃO

• Lançamento do edital dos estudos para a implantação da integração de Bacias do Piauí/Maranhão e demais estados do Nordeste

27/10 – ALAGOAS

• Canal do Sertão Alagoano – Assinatura de OS de 3 subsistemas do Canal e entrega do subsistema Água Branca

• Anúncio do Fundo de Estruturação de projetos – criado pela MP 1.052

28/10 – SERGIPE

• Anúncio do Novo Marco Hídrico

• Canal do Xingó – Apresentação do projeto

* Programação preliminar sujeita a alterações.