Vinda de Bolsonaro ao Ceará pode ser a mais conturbada desde que assumiu a Presidência

Desde o início do seu governo em 2019, o presidente Jair Bolsonaro acumula crises em série, a maioria delas causadas pela forma de ele conduz o Executivo Nacional, na base do confronto constante.

Segundo aliados, Bolsonaro irá ao município de Russas, ao lado do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, para anúncio de obras hídricas.

A inflação corrói o dinheiro do trabalhador e, ao mesmo tempo, a popularidade dos governantes. Para ficar no exemplo mais recente, este foi o caso de Dilma Rousseff (PT).

Paulo Guedes na berlinda

Legenda: Paulo Guedes, da Economia, atravessa seu pior momento no governo, com a inflação em alta e a crise política batendo à porta

Some-se a isso, as instabilidades dos poderes em Brasília e as recentes denúncias contra o ministro Paulo Guedes, de possuir uma empresa offshore em paraíso fiscal que se valorizou bastante nos últimos anos com a alta do dólar.