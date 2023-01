Bolsonaro entra com pedido de visto turístico nos EUA, diz jornal britânico

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teria solicitado às autoridades norte-americanas um visto de turismo de seis meses a um ano para permanecer nos Estados Unidos, onde está desde o dia 30 de dezembro. Conforme o jornal britânico Financial Times, o advogado Felipe Alexandre teria aconselhado que Bolsonaro não deixasse o país durante o processo.

"Acho que a Flórida será seu lar temporário longe de casa. Neste momento, com a situação dele, acho que ele precisa de um pouco de estabilidade", comenta o advogado, que é fundador da empresa AG Immigration.

Bolsonaro está hospedado na mansão do ex-lutador de MMMA José Aldo, localizada no condomínio de luxo Encore Resort at Reunion. Não se sabe com qual tipo de visto o ex-chefe do Executivo Nacional entrou no país.

Conforme O Globo, fontes próximas a Bolsonaro afirmam que ele já possui o visto de turista válido. Michelle Bolsonaro teria visitado a embaixada dos EUA em Brasília em dezembro para pegar o documento.

Michelle Bolsonaro retorna ao Brasil

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro desembarcou no Aeroporto de Brasília na última quinta-feira (26). Ela chegou em um voo de Orlando, dos Estados Unidos.

Michelle chegou discretamente, usando máscara, boné e um casaco claro, e estava acompanhada de dois jovens, um rapaz e uma menina.

A ex-primeira dama saiu da área de desembarque empurrando um carrinho com bagagem que, em seguida, entregou para um segurança que a acompanhava.