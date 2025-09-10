Augusta Brito assume Procuradoria Especial da Mulher no Senado Federal

A senadora Augusta Brito (PT) assumiu, nesta terça-feira (9), a Procuradoria Especial da Mulher do Senado Federal. A designação foi confirmada por ato do presidente da Casa, o senador Davi Alcolumbre.

A cearense assume o cargo no lugar da senadora Zenaide Maia (PSD-RN) e deve seguir como procuradora da Mulher do Senado Federal até 2027.

A Procuradoria Especial da Mulher foi criada em 2013 no Senado para que haja uma participação "mais efetiva no debate sobre questões de gênero e na luta pela construção de uma sociedade em que mulheres e homens tenham os mesmos direitos". A Procuradoria também fornece "mecanismos legais e práticos" para oferecer apoio a mulher "em todas as situações de vulnerabilidade".

A senadora ocupou cargo semelhante durante o mandato como deputada estadual. Ela foi Procuradora Especial da Mulher da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) entre os anos de 2017 e 2022.

O anúncio foi celebrado por aliados de Augusta Brito, incluindo a vice-governadora do Ceará e secretária estadual das Mulheres, Jade Romero (MDB), e a atual Procuradora Especial da Mulher na Alece, Juliana Lucena (PT).