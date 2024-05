Assembleia Legislativa do Ceará se torna ponto de coleta de doações para o RS

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), deputado Evandro Leitão (PT), anunciou, nesta quarta-feira (8), campanha de arrecadação de doações para ajudar vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. A Casa irá receber alimentos não perecíveis, água, materiais de limpeza, itens de higiene pessoal, roupas, calçados, entre outros gêneros.

As doações poderão ser feitas a partir desta quarta até o dia 17 de maio, na sede da Assembleia, no Anexo 3, e na sede da Associação dos Servidores da Alece (Assalce). O transporte dos itens para ajudar desabrigados pelas fortes chuvas que atingem a região será feito pela Cruz Vermelha e Defesa Civil do Ceará.

"O Brasil, em especial o estado do Rio Grande do Sul, mais do que nunca merece a união de esforços dos entes da sociedade civil como um todo, e o Estado do Ceará não poderia ficar à margem de todo esse processo. (...) Nós iniciaremos hoje uma grande campanha de arrecadação para arrecadarmos alimentos não perecíveis, ração animal, material de limpeza, água, enfim, todos esses produtos para que possamos enviar para nossos irmãos e irmãs gaúchos que estão passando por esse momento dificílimo", ressaltou Evandro Leitão.

Nesta quarta-feira, projeto do Poder Executivo Estadual para enviar ajuda humanitária para a população do Rio Grande do Sul também começou a tramitar na Casa. A medida tinha sido anunciada na noite de terça pelo governador Elmano de Freitas (PT). O Governo do Ceará deve enviar água potável e 66 toneladas de alimentos.

"Não estamos medindo esforços para ajudar o povo gaúcho nesse momento difícil e doloroso", afirmou o governador por meio do Instagram.

Uma corrente de solidariedade envolvendo famosos, sociedade civil, governos e parlamentos tem se formado no Brasil para ajudar desabrigados no Rio Grande do Sul.

Conforme dados divulgados nesta quarta pela Defesa Civil gaúcha, mais de 66 mil pessoas estão desalojadas no estado. Além disso, cerca de 1,5 milhão de pessoas foram afetadas por algum efeito adverso (enxurrada, enchentes, inundações, deslizamentos, desmoronamentos etc.) das chuvas. Outras 100 morreram e 128 estão desaparecidas. No total, já são 417 cidades afetadas.

Pontos para doação

Os interessados em ajudar a população gaúcha podem deixar as doações nos seguintes locais: